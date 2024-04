Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас ожирением страдает более миллиарда людей по всему миру. Прошлые исследования часто указывали на то, что это сложное состояние здоровья может быть связано с генетической предрасположенностью у некоторых людей.

Новое исследование ожирения

Новое исследование этой проблемы провели специалисты медицинского центра при Вандербильтском университете (Теннесси, США). Они сравнили информацию о физической активности с результатами клинических и генетических тестов более чем у 3000 человек, которые с мая 2018 года по июль 2022 года участвовали в американском проекте в сфере здравоохранения "All of Us Research Program".

С использованием методов статистического анализа медики установили взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и количеством физической активности, необходимой для снижения риска этого заболевания.

В исследование были включены участники европейского происхождения, которые использовали персональные фитнес-трекеры и не страдали ожирением в течение полугода после начала отслеживания. В период наблюдения, что в среднем длился более пяти лет, участники проходили в среднем 8326 шагов ежедневно.

Людям с генетической предрасположенностью к ожирению нужно значительно больше двигаться

Ожирение было чаще всего замечено у людей с сильной генетической предрасположенностью к избыточному весу, которая выражалась в высоких оценках по шкале полигенного риска для индекса массы тела (BMI PRS). Частота случаев ожирения у таких участников достигала 43%, в отличие от 13% в группе с низкими баллами по этой шкале.

Специалисты вычислили, что те, у кого была наибольшая склонность к ожирению, должны были сделать на 2280 шагов в день больше, то есть более 11 тысяч шагов в день, чтобы риск развития ожирения у них снизился до уровня участников из группы средней склонности к избыточному весу.

Высокий индекс массы тела ухудшает ситуацию

Анализ также показал, что чем больше начальный индекс массы тела (ИМТ) у людей с ярко выраженной генетической предрасположенностью к избытку веса, тем больше нужно усилий для снижения риска ожирения.

Чтобы сравняться по уровню риска ожирения с участниками группы с низкой предрасположенностью к этому состоянию, людям с сильной генетической предрасположенностью к избытку жира в организме и базовым показателем ИМТ 22 нужно было бы проходить на 3460 шагов в день больше зарегистрированного уровня в 8326 шагов. При исходном ИМТ 24, 26 или 28 единиц нужно дополнительно 4430, 5380 или 6350 шагов в день, вычислили исследователи. В самой высокой точке это более 14 500 шагов, или 11 с лишним километров.

Конечно, для целеустремленного человека задача вполне выполнимая. Однако проблема заключается в том, что на самом деле большинство людей не имеют достаточного времени или желания для такого длительного ежедневного хождения. Однако, ученые указали на важность их результатов, поскольку они подчеркивают необходимость учета генетических особенностей при разработке рекомендаций по физической активности.