На комитетском заседании депутаты ВР рассмотрели проект №7457, разрешающий обращение каннабиса в медицинских целях. Глава комитета Михаил Радуцкий напомнил, что этот законопроект был рекомендован для принятия в первом чтении еще в июне прошлого года.

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Обновление закона о медицинском каннабисе

Но, по его словам, после проведения дополнительных консультаций были подготовлены дополнительные поправки. Они касались:

определение содержания тетрагидроканабинола (ТГК) в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли – выше 0,3%;

вывод конопли для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующей Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;

разрешение на определение содержания ТГК в конопле для медицинских целей в государственных лабораториях, а в конопле для промышленных целей – в лабораториях любой формы собственности.

Также в обновленную версию документа добавили условие, что производство наркосодержащих лекарств разрешается только из конопли для медицинских целей и установили, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность.

Почему медицинский каннабис нужен многим пациентам

Каннабиноиды марихуаны по химическому строению подобны естественным соединениям тела человека – эндоканабиноидам, регулирующим аппетит, сон, настроение, память, а также ощущение боли. Марихуана помогает наладить работу эндоканабиноидной системы человека, улучшая самочувствие и физическое состояние организма.

Специалисты клиники Мэйо отмечают, что медицинский каннабис эффективен для облегчения самочувствия пациентов при таких заболеваниях:

Болезнь Альцгеймера;

Боковой амиотрофический склероз (БАС);

ВИЧ/СПИД;

Рак;

сильная хроническая боль;

Тошнота;

Рассеянный склероз и спазмы мышц;

Эпилепсия.

ПТСР.

В США врачи чаще всего назначают марихуану как обезболивающее как при сильной боли (например, послеоперационной боли или переломе костей), так и при хронической боли, особенно возрастной. Отчасти привлекательность марихуаны заключается в том, что она явно безопаснее опиатов (невозможна передозировка и риск привыкания ниже), а также может заменить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), если пациенты не могут принимать их из-за проблем с почками, язвами или гастроэзофагеальной болезнью. (ГЕРХ).

В 2017 году Национальные академии наук, инженерии и медицины США опубликовали отчет, в котором заявили, что каннабис в среднем на 40% уменьшает хронические боли, вызванные различными заболеваниями, в частности, ревматоидным артритом и рассеянным склерозом. Кстати, пациенты с двумя диагнозами наиболее частые пользователи медицинской марихуаны в США.