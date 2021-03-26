По состоянию на утро 26 марта ситуация с распространением коронавирусной болезни в столице остается одной из самых тяжелых в Украине. Количество больных постоянно растет, а вот мест в больницах больше не становится.

Согласно данным официальной статистики на сайте аппарата СНБО, за минувшие сутки официально признали 1164 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 37 пациентов умерли.

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Всего с начала пандемии в Киеве COVID-19 унес жизни 3235 человек. Среди тех, кого внесли в статистику.

Почти 3 тысячи потенциально больных в сутки

В Центре общественного здоровья уже который день не выкладывают информацию о количестве сделанных за день тестов, поэтому понять, сколько на самом деле положительных результатов должны были бы внести в статистику, невозможно.

Тем не менее, вместе с официально признанными случаями заболеваний и 1755 подозрениями на инфицирование количество вероятно заболевших за сутки остается очень большим.

При этом количество активно больных в столице сейчас достигло максимальной отметки в 50 379 человек.

С начала пандемии в Киеве: