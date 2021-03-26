Станом на ранок 26 березня ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби в столиці залишається однією з найважчих в Україні. Кількість хворих постійно зростає, а от місць у лікарнях більше не стає.

Згідно з даними офіційної статистики на сайті апарату РНБО, за минулу добу офіційно визнали 1164 підтверджених випадки інфікування коронавірусом. 37 пацієнтів померли.

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Загалом з початку пандемії у Києві COVID-19 забрав життя 3235 осіб. Серед тих, кого внесли в статистику.

Майже 3 тисячі потенційно хворих за добу

У Центрі громадського здоров'я вже котрий день не викладають інформацію про кількість зроблених за день тестів, тому зрозуміти, скільки насправді позитивних результатів мали б внести у статистику, неможливо.

Тим не менш, разом з офіційно визнаними випадками захворювань та 1755 підозрами на інфікування кількість ймовірно захворілих за добу залишається дуже великою.

При цьому кількість активно хворих у столиці наразі сягнула максимальної відмітки у 50 379 осіб.

З початку пандемії у Києві: