Воздействие порно на отношения

Данные о влиянии порно на людей в отношениях противоречивы. Да, согласно одним исследованиями, женщины, чьи партнеры смотрят порно, сообщают о проблемах с самооценкой и низком сексуальном удовольствии. Если мужчина смотрит порно, он реже занимается сексом с партнёршей, но когда порно смотрит женщина, то количество половых актов увеличивается.

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Однако эти данные не отражают причинно-следственных связей. Например, мужчина может отдавать предпочтение порно не потому, что там более красивые актеры или более разнообразный секс, а из-за проблем в отношениях. То есть человек переключается на порно, потому что в отношениях что-то не так, а не провоцирует разлад между партнерами.

Бывает, человек мастурбирует на порно, потому что стесняется рассказать о своих желаниях или хочет секса чаще, чем партнер. Если это создает проблему в отношениях, нужно набраться смелости и поговорить об этом, а если разобраться в паре не получается – обратиться к сексологу.

Вред порнографии преувеличивают

И все же, по данным исследования которое было опубликовано в журнале "Сексуальная терапия и терапия отношений" в 2020 году, порно:

не приводит к эректильной дисфункции;

не влияет представление о теле;

не провоцирует сексуальную агрессию;

не способствует формированию гендерных стереотипов и не снижает сексуальное удовлетворение.

Но все так только при одном условии. Человек должен понимать, что то, что он смотрит на сайтах для взрослых, не имеет отношения к реальности. Грубо говоря, если человек осознает, что на самом деле женская грудь не всегда бывает пятого размера, а член у мужчины – размером в макогон, следовательно, порно не будет оказывать на него негативного влияния.

Просмотр порно становится проблемой, когда это доставляет дискомфорт тому, кто его смотрит, или его партнеру. А иногда порно влияет качество жизни в целом. К примеру, если человек не может сконцентрироваться на работе, пока не помастурбирует в туалете офиса.

Или другой пример. За 2021 год самая популярная категория на Порнхабе – это хентай или аниме с порнографическими сценами. Когда одному из партнеров нравится мастурбировать на пикаче – это одно, но если человек против воли партнера хочет засунуть в него "щупальце кальмара", то это уже проблема.