В связи с беспорядками в Китае ряд городов начали ослаблять ограничения по COVID, например, отказались от требований по ежедневному массовому тестированию, что является частью строгой политики Пекина по нулевому распространению коронавируса.

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В то же время власти продолжают пытаться сдерживать протесты посредством усиленной безопасности на улицах, полной онлайн-цензуры и усиленного наблюдения за населением.

Гнев из-за самых жестких в мире ограничений вызвал десятки протестов в более чем 20 городах за последние дни в демонстрации гражданского неповиновения.

Ослабление коронавирусных ограничений в Китае

Начиная с пятницы, юго-западный мегаполис Чэнду больше не потребует свежего отрицательного результата теста для посещения общественных мест или транспорта, требовать лишь зеленый код здоровья, подтверждающий, что они не путешествовали в зону "высокого риска".

В Пекине органы здравоохранения в четверг призвали больницы не отказывать в лечении людям без отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов. В январе у беременной женщины в городе Сиань произошел выкидыш после того, как ей отказали в больнице из-за отсутствия ПЦР-теста.

В Китае произошел ряд смертей после того, как лечение было отложено из-за ограничений по COVID, в частности, недавняя смерть четырехмесячного ребенка, застрявшего на карантине вместе с отцом.

Эти случаи стали объединяющим фактором во время протестов, в популярном сообщении в соцсетях были перечислены имена тех, кто умер из-за якобы небрежности, связанной с реакцией на пандемию. Многие другие города позволили ресторанам, торговым центрам и даже школам вновь открываться, что является очевидным отклонением от предыдущих жестких правил карантина.

В северо-западном Урумче, где пожар унес жизни десяти человек, власти объявили, что супермаркеты, гостиницы, рестораны и горнолыжные курорты будут постепенно открываться.

Представители центрального правительства также сообщили о том, что возможно более широкое смягчение политики нулевой терпимости к COVID-19.