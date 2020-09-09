В Киеве больницы для больных COVID-19 заполнены на 52%, – Кличко
В столице больницы для больных коронавирусом заполнены на 52 процента. В случае необходимости Киев может перепрофилировать отделения в других медучреждениях, если увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также показал видео из городской больницы №4, которая является одной из опорных для лечения людей, у которых обнаружили коронавирус.
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Мэр Киева отметил, что в этой больнице больных значительно больше. В частности, в медучреждении заняты почти 80% коек.
"Больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА", – рассказал он.
В целом в больницах столицы с 1600 коек, готовых для приема больных коронавирусом, в 16 медучреждениях заполнены 52% мест.
В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19
– отметил Виталий Кличко.
Он также добавил, что в Киеве ежедневно растет количество новых больных, нуждающихся в госпитализации. Подавляющее большинство пациентов – в возрасте от 30 до 60 лет.
Коронавирус в Киевской области: что известно
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 143 030 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Киевской области по состоянию на 9 сентября зафиксировали коронавирус в 15 821 человека.
По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев снова оказался в желтой зоне эпидемической опасности. Ограничения, предусмотренные правительством, начали действовать с понедельника, 7 сентября.