В столице больницы для больных коронавирусом заполнены на 52 процента. В случае необходимости Киев может перепрофилировать отделения в других медучреждениях, если увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также показал видео из городской больницы №4, которая является одной из опорных для лечения людей, у которых обнаружили коронавирус.

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Мэр Киева отметил, что в этой больнице больных значительно больше. В частности, в медучреждении заняты почти 80% коек.

"Больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА", – рассказал он.

В целом в больницах столицы с 1600 коек, готовых для приема больных коронавирусом, в 16 медучреждениях заполнены 52% мест.

В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19

– отметил Виталий Кличко.

Он также добавил, что в Киеве ежедневно растет количество новых больных, нуждающихся в госпитализации. Подавляющее большинство пациентов – в возрасте от 30 до 60 лет.

Коронавирус в Киевской области: что известно

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 143 030 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Киевской области по состоянию на 9 сентября зафиксировали коронавирус в 15 821 человека.

По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев снова оказался в желтой зоне эпидемической опасности. Ограничения, предусмотренные правительством, начали действовать с понедельника, 7 сентября.