Арбуз отличается высоким содержанием воды, низкой калорийностью (всего 30 ккал на 100 г) и большим количеством пищевых волокон.

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Состав арбуза

В порции арбуза весом 154 грамма содержится:

витамин С: 21% от дневной нормы;

витамин А: 18% от дневной нормы;

калий: 5% от дневной нормы;

магний: 4% от дневной нормы;

витамины группы B (B1, B5, B6): по 3% от дневной нормы.

Эти компоненты делают арбуз не только вкусным, но и полезным продуктом.

Потенциальные противораковые свойства

Ликопен, органический пигмент, содержащийся в арбузе, известен своими антиканцерогенными свойствами. Он может снижать риск развития определенных видов рака.

Однако научных данных о профилактической эффективности арбуза недостаточно, чтобы делать окончательные выводы о его противораковых свойствах. Однако, употребление фруктов и соблюдение растительной диеты действительно может уменьшить риск развития рака.

Влияние на сердечное здоровье

Исследования показывают, что ликопин может способствовать снижению уровня холестерина и предотвращать его окисление. Также этот пигмент также положительно влияет на артериальное давление.

Цитруллин, содержащийся в арбузе, увеличивает уровень оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и снижает давление. Витамины А, В6, С, а также магний и калий, присутствующие в арбузе, также положительно влияют на сердечное здоровье. Однако исследования, подтверждающие связь употребления арбуза с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, не проводились.

Воспаление и окислительный стресс

Арбуз богат антиоксидантами и витамином С, которые помогают снизить воспаление, лежащее в основе многих хронических болезней. В одном эксперименте крысы, которые получали арбуз в виде порошка в дополнение к нездоровой диете, показали более низкий уровень С-реактивного белка и меньший окислительный стресс по сравнению с контрольной группой.

Артериальное давление у женщин после менопаузы

Исследование с участием женщин в постменопаузе выявило, что употребление экстракта арбуза в течение шести недель приводило к снижению жесткости артерий и нормализации артериального давления, что, по мнению ученых, связано с действием цитруллина и аргинина.

Мочекаменная болезнь

Арбуз известен своими мочегонными свойствами, благодаря чему его иногда рекомендуют при мочекаменной болезни. Однако следует отметить, что исследования эффективности арбуза в этом контексте проводились только на животных, поэтому людям с таким заболеванием следует применять арбуз с осторожностью и после консультации с врачом.

Здоровье кожи и волос

Арбуз содержит витамины А и С, которые важны для поддержания красоты. Витамин С способствует выработке коллагена, что обеспечивает упругость кожи, а витамин А необходим для восстановления клеток кожи и предотвращения сухости и шелушения.

Возможное влияние на потенцию

Богатый цитруллином арбуз может улучшать кровоток и эректильную функцию. Однако для достижения заметного эффекта нужно употреблять большое количество арбуза. Исследования влияния цитруллина на потенцию проводились в основном на животных и в небольших клинических испытаниях на людях.