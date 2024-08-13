Арбуз отличается высоким содержанием воды, низкой калорийностью (всего 30 ккал на 100 г) и большим количеством пищевых волокон.
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Состав арбуза
В порции арбуза весом 154 грамма содержится:
- витамин С: 21% от дневной нормы;
- витамин А: 18% от дневной нормы;
- калий: 5% от дневной нормы;
- магний: 4% от дневной нормы;
- витамины группы B (B1, B5, B6): по 3% от дневной нормы.
Эти компоненты делают арбуз не только вкусным, но и полезным продуктом.
Потенциальные противораковые свойства
Ликопен, органический пигмент, содержащийся в арбузе, известен своими антиканцерогенными свойствами. Он может снижать риск развития определенных видов рака.
Однако научных данных о профилактической эффективности арбуза недостаточно, чтобы делать окончательные выводы о его противораковых свойствах. Однако, употребление фруктов и соблюдение растительной диеты действительно может уменьшить риск развития рака.
Влияние на сердечное здоровье
Исследования показывают, что ликопин может способствовать снижению уровня холестерина и предотвращать его окисление. Также этот пигмент также положительно влияет на артериальное давление.
Цитруллин, содержащийся в арбузе, увеличивает уровень оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и снижает давление. Витамины А, В6, С, а также магний и калий, присутствующие в арбузе, также положительно влияют на сердечное здоровье. Однако исследования, подтверждающие связь употребления арбуза с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, не проводились.
Воспаление и окислительный стресс
Арбуз богат антиоксидантами и витамином С, которые помогают снизить воспаление, лежащее в основе многих хронических болезней. В одном эксперименте крысы, которые получали арбуз в виде порошка в дополнение к нездоровой диете, показали более низкий уровень С-реактивного белка и меньший окислительный стресс по сравнению с контрольной группой.
Артериальное давление у женщин после менопаузы
Исследование с участием женщин в постменопаузе выявило, что употребление экстракта арбуза в течение шести недель приводило к снижению жесткости артерий и нормализации артериального давления, что, по мнению ученых, связано с действием цитруллина и аргинина.
Мочекаменная болезнь
Арбуз известен своими мочегонными свойствами, благодаря чему его иногда рекомендуют при мочекаменной болезни. Однако следует отметить, что исследования эффективности арбуза в этом контексте проводились только на животных, поэтому людям с таким заболеванием следует применять арбуз с осторожностью и после консультации с врачом.
Здоровье кожи и волос
Арбуз содержит витамины А и С, которые важны для поддержания красоты. Витамин С способствует выработке коллагена, что обеспечивает упругость кожи, а витамин А необходим для восстановления клеток кожи и предотвращения сухости и шелушения.
Возможное влияние на потенцию
Богатый цитруллином арбуз может улучшать кровоток и эректильную функцию. Однако для достижения заметного эффекта нужно употреблять большое количество арбуза. Исследования влияния цитруллина на потенцию проводились в основном на животных и в небольших клинических испытаниях на людях.