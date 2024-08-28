Медицинские наблюдения уже давно указывают на взаимосвязь состояния здоровья среди супружеских пар пожилого возраста.

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Новое исследование здоровья семейных пар

В новом исследовании американские и японские специалисты решили отследить, угрожают ли сердечно-сосудистые заболевания у одного из пожилых людей, состоящих в браке, повышенным риском деменции у второй половинки.

Данные были проанализированы для более 90 тысяч жителей Японии в возрасте 65 лет и старше, которые участвовали в местной программе медицинского страхования (Japan Health Insurance Association insurance program). На момент начала наблюдений они не имели диагноза "деменция".

Повышенный риск деменции

У некоторых участников их партнеры перенесли сердечно-сосудистое событие, под которым врачи обычно понимают инфаркт миокарда или инсульт. Для сравнения в выборку были включены лица, подобные по полу, возрасту и уровню доходов, чьи партнеры не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

Наблюдение за состоянием здоровья участников продолжалось в среднем 24 месяца. С помощью статистического анализа было установлено большую склонность к деменции среди тех, чьи партнеры страдали от проблем с сердцем и сосудами. Случаи приобретенного слабоумия у них наблюдались на 32% чаще, чем у людей с партнерами без сердечно-сосудистых событий в анамнезе.

Почему повышается риск деменции

Специалисты указывают на несколько возможных причин такой корреляции. Травмирующие события, в частности инфаркт или инсульт у мужа, или жены, или их возможная смерть, могли негативно повлиять на когнитивные функции партнеров по браку.

Кроме того, стиль жизни членов семьи людей с серьезными сердечно-сосудистыми патологиями часто меняется. Это может сопровождаться повышенным уровнем стресса и тяжестью по уходу за больным, что также играет роль в развитии деменции.

Ученые подчеркивают важность своего открытия, отмечая, что внимательное наблюдение за людьми, чьи партнеры перенесли инфаркт или инсульт, может помочь раннему выявлению у них приобретенного слабоумия.