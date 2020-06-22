Среди основных причин долголетия – не только "хорошие гены", но и социальный статус, а также уровень развития базовой инфраструктуры для комфортной жизни: доступ к медицинским услугам и продуктовым магазинам.

Также большое значение имеет то, где живет человек, показало исследование, которое опубликовали в International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Авторы научной работы проанализировали данные о 154 тысячах человек, умерших в американском штате Вашингтон с 2011 по 2015 год в возрасте не моложе 75 лет. Информация об участниках исследования включала в себя пол, возраст, уровень образования, супружеский статус и место жительства.

Оказалось, что вероятность дожить до 100 лет наибольшей была у людей, которые проживали в общинах, которые много ходили пешком.

Город влияет на продолжительность жизни / Фото unsplash

Как место проживания влияет на долголетие

При более глубоком анализе ученые обнаружили, что социально-экономический статус тоже играет роль: кластеры с большим числом долгожителей жили преимущественно в городах с хорошим уровнем достатка.

Ранее было известно, что наследственные факторы помогут прожить до 100 лет примерно на 20-35%. В другом способность к долголетию определяют факторы образа жизни и окружающей среды.

Ученые считают, что хорошая приспособленность города для пеших прогулок делает более доступными физические упражнения, что помогает пожилым людям делать покупки и добираться к врачу. То есть, проживание в условиях, которые способствуют здоровому старению, увеличивает шанс на долгую жизнь.