Больше всего на сердце влияют запрещенные вещества, рецептурные и безрецептурные лекарства, а также алкоголь, табак, определенные продукты и другие вещества могут влиять на электрические сигналы, вызывающие сердцебиение.

Злоупотребление легальными или запрещенными препаратами может вызвать опасные аритмии – нарушения ритма.

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Кофеин

Кофеин – наиболее распространенное вещество, вызывающее нарушения сердечного ритма (аритмии). Некоторые люди чувствуют учащенное сердцебиение, когда пьют кофе или чай, или едят шоколад. Но эти проблемы с ритмом редко бывают серьезными.

Алкоголь

Небольшое количество алкоголя (не более одного глотка в день) может снизить риск проблем с сердцем и повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Но у некоторых людей алкоголь может вызвать нарушение сердечного ритма. Злоупотребление алкоголем является основным фактором риска высокого кровяного давления, кардиомиопатии (слабости сердечной мышцы), сердечной недостаточности и инсульта.

Табак

Табак (сигареты) вызывает больше заболеваний сердца и кровеносных сосудов, инсультов и смертей, связанных с сердцем, чем все запрещенные наркотики вместе взятые. Он является причиной до трети всех сердечных заболеваний.

Пищевые добавки и лекарства, отпускаемые без рецепта

Считается, что некоторые травы и другие вещества, которые используются в безрецептурных средствах, лечат нарушения сердечного ритма. Другие могут ухудшать состояние или мешать действию сердечных препаратов. Таблетки для похудения могут быть особенно опасными. Пациентам всегда следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать любые лекарства или добавки.

Вещества из окружающей среды и на рабочем месте

Сотни веществ в окружающей среде могут вызвать аритмию, болезни сердца. В общем наибольший риск имеют люди, которые работают с опасными веществами или вступают в контакт с ними на рабочем месте. Вот некоторые вещества, которые могут вызвать проблемы: автомобильные выбросы, сигаретный дым, загрязнения от промышленных предприятий, разбавители красок и газообразный пропан.

Пища

При наличии нарушений сердечного ритма необходимо пересмотреть свое питание. Из пищи исключите жиры и слишком соленые и копченые блюда. Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, кашам из цельной крупы.

В рационе почетное место отдается продуктам, содержащим необходимые сердечной мышце витамины и микроэлементы. Это прежде всего продукты, содержащие калий и магний. Эти полезные микроэлементы положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме них сердцу нужен цинк и кальций для полноценного перекачивания крови.

Большое количество калия содержится в бананах, семенах подсолнечника, картофеле, запеченном в мундире. Источником кальция считаются молочные и кисломолочные продукты. Полезно включать в рацион кунжутные семена, богатые цинком, гречневую кашу, бобовые, разнообразные орехи, смородину, свеклу, запеченную в духовке, кукурузу.

Все эти продукты положительно влияют на работу сердечной мышцы. Потребность организма в магнии и калии увеличивается под влиянием различных факторов. К ним относятся: тяжелая физическая работа, переутомление, стресс, повышенное потоотделение, умственная перегрузка.