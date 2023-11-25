Поэтому важно знать, какие симптомы нового штамма, ведь со снижением иммунного ответа к этим штаммам, выросли риски инфицирования коронавирусом.

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В то же время, врачи убеждают, что основные симптомы этого штамма остаются такими же, как и раньше: лихорадка, боль в горле и общая слабость.

Однако медики фиксируют и другие проявления недуга:

боль в мышцах,

одышка,

тошнота и рвота,

диарея.

Кроме того, некоторые пациенты могут ощущать заложенность носа, вялость и слабость.

Также типичными признаками Омикрона у людей с легким течением заболевания будет насморк, боль в горле и кашель, а также повышенная температура, головная боль, потерю обоняния или вкуса, воспаление глаз и незначительные сыпи на коже.

На фоне роста заболеваемости, медики еще раз напоминают о важности вакцинации.

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