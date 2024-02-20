Сексуальную активность часто делят на четыре фазы, составляющие цикл сексуальной реакции: желание (либидо), возбуждение, оргазм и расслабление. Сексуальные проблемы могут возникнуть на любом этапе этого цикла.
Также на тему Боль во время секса: что такое вагинизм и можно ли его побороть
С какими проблемами обращаются к сексологу
Чаще всего к сексологу обращаются пары, которые заметили такие проблемы, как снижение сексуального желания, удовольствия от секса или его отсутствие.
Женщины часто обращаются к сексологу с жалобой на снижение либидо. Кроме этого, поводом для обращения может стать дискомфорт при половом контакте, невозможность достижения оргазма.
Мужчины чаще всего обращаются с проблемой снижения либидо, или в связи с наличием проблем в сексуальных отношениях, которые делают невозможным осуществление полноценного полового контакта.
Чаще всего именно переживания и ожидания неудач при попытке полового контакта является фоном для этих нарушений.
Сексолог может помочь с психическими и эмоциональными аспектами различных форм сексуальной дисфункции, в том числе:
- отсутствие желания;
- отсутствие возбуждения;
- проблемы с достижением оргазма;
- боль во время секса;
- проблемы с достижением и поддержанием эрекции;
- преждевременная эякуляция или ее задержка;
- сексуальная травма;
- чувство беспокойства, страха или стыда в вопросах секса;
- улучшение близости с партнером;
- разное сексуальное желание между партнерами;
- гиперсексуальное расстройство;
- зависимость от порнографии.
Важно, что сексологи не лечат физические или медицинские состояния, которые влияют на секс, например низкий уровень тестостерона. Вот почему в некоторых случаях может потребоваться помощь гинеколога или уролога для выяснения любых физических причин сексуальной дисфункции.