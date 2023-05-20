Какая поза в сексе лучшая для женщин

Женский оргазм – тема интересная и дискуссионная. Она оплетена многими мифами, как клиторальный оргазм – неправильный, мол, женщина должна кончать во время проникновения.

Отсюда и другие искаженные убеждения, мешающие наслаждаться сексуальной жизнью как женщинам, так и мужчинам. Лишь 25% женщин постоянно получают оргазм во время полового акта.

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Сексолог Владимир Юшманов развеял очередной миф: по поводу наилучшей позы в сексе для женщин.

В течение лунного цикла матка приспускается, приподнимается, изменяется баланс гормонов и получается, что в течение цикла нет ни одной позы, которая чувствовалась бы одинаково,

– отметил Владимир Юшманов.

Сексолог также отметил, что половые органы у всех разные, и хотим мы этого или нет, но "каждой придется исследовать самой, которая поза в сексе для нее самая лучшая".

Справедливости ради вот вариации трех поз, которые должны понравиться многим женщинам:

"Женщина сверху"

Человек лежит на спине, ноги сведены вместе. Женщина широко разводит ноги и садится на эрегированный член. Таким образом она может сама стимулировать клитор рукой или вибратором. Или делать это может партнер.

Он может положить свой кулак у основания члена, там, где сталкиваются основания их тазов. Женщина должна помочь пристроить кулак так, чтобы он был как раз под клитором и давить на него своим весом.

"Муж сзади"

Женщина опирается на колени и локти. Человек стоит на коленях сзади на кровати или в полный рост на полу и проникает в женщину. Он может обнять ее рукой за бедра и ласкать клитор.

Эта позиция обеспечивает глубокое проникновение и может причинять боль женщине, поэтому следует быть осторожным и спрашивать, комфортно ли партнерше.

К слову, о причинах возникновения боли во время секса, мы писали здесь.

Позиция ложки

Мужчина и женщина лежат на одной и той же стороне с согнутыми коленями. Верхние части тела обоих могут прижиматься друг к другу или разделяться только тазом, и ноги могут не прижиматься.

Женщине, возможно, придется приподнимать колено, чтобы облегчить проникновение. Руки мужчины (как и женщины) свободны и можно заняться клитором.