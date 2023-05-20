Яка поза в сексі найкраща для жінок

Жіночий оргазм – тема цікава і дискусійна. Вона оплетена багатьма міфами, як от кліторальний оргазм – неправильний, мовляв, жінка має кінчати під час проникнення.

Звідси й інші викривленні переконання, які заважають насолоджуватись сексуальним життям як жінкам, так і чоловікам. Лише 25% жінок постійно отримують оргазм під час статевого акту.

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Сексолог Володимир Юшманов розвіяв черговий міф: щодо найкращої пози у сексі для жінок.

Впродовж місячного циклу матка приспускається, припіднімається, змінюється баланс гормонів і виходить, що упродовж циклу немає жодної пози, яка б відчувалась однаково,

– зазначив Володимир Юшманов.

Сексолог також зауважив, що статеві органи в усіх різні, і хочемо ми цього чи ні, але "кожній доведеться досліджувати самій, яка поза у сексі для неї найкраща".

Заради справедливості ось варіації трьох поз, які мають сподобатись багатьом жінкам:

"Жінка зверху"

Чоловік лежить на спині, ноги зведені разом. Жінка широко розводить ноги та сідає на ерегований член.Таким чином вона може сама стимулювати клітор рукою або вібратором. Або ж робити це може партнер.

Він може покласти свій кулак біля основи члена, там, де стикаються основи їхніх тазів. Жінка має допомогти прилаштувати кулак так, щоб він був якраз під клітором і тиснути на нього своєю вагою.

"Чоловік ззаду"

Жінка опирається на коліна та лікті. Чоловік стоїть на колінах позаду на ліжку або у повен ріст на підлозі та проникає в жінку. Він може обійняти її рукою за стегна і пестити клітор.

Ця позиція забезпечує глибоке проникнення і може завдавати болю жінці, тож слід бути обережним і запитувати, чи комфортно партнерці.

До слова, про причини виникнення болю під час сексу, ми писали тут.

Позиція ложки

Чоловік та жінка лежать на одному й тому ж боці, із зігнутими колінами. Верхні частини тіла обох можуть притискатись один до одного або бути розділені тільки тазом, і ноги можуть не притискатись.

Жінці, можливо, доведеться піднімати коліно, щоб полегшити проникнення. Руки чоловіка (як і жінки) вільні і можна зайнятися клітором.