Почти никто не знает, что для женского оргазма достаточно полового члена длиной 5 сантиметров. Почти все чувствительные зоны находятся при входе во влагалище, а на дне и на стенках их почти нет.

К тому же средняя глубина влагалища 9-10 сантиметров, но оно эластичное и способно растягиваться, когда это происходит слишком сильно – женщина может чувствовать боль, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Поэтому очень важно знать практики и позы для того, чтобы получить удовольствие от секса с любым размером полового члена.

Маленький пенис

Средняя длина полового члена в Украине 13,9 сантиметра, поэтому маленькими можно считать всех, которые намного меньше этой цифры. В таком случае помогут:

Глубокие позы. Это поза коленно-локтевая, поза сверху, поза, когда женщина на спине с закинутыми ногами вверх. Вы сами можете их подобрать!

Выбирайте позы, при которых давление на переднюю стенку влагалища. Например, женщина сверху и отклонена назад от партнера, а не к нему. Или мужчина сзади и женщина не просто стоит на четвереньках, а подняла туловище к нему вверх.

Важна скорость. Делайте это быстро и глубоко, или очень медленно, чтобы почувствовать член внутри.

Не забывайте о клиторе! Именно он является наиболее чувствительной точкой на женском теле, а не влагалище (как принято считать). Так что расширяйте горизонты вашего восприятия секса. Удовольствие можно получить не только от вхождения партнера.

Большой пенис

Очень важно, чтобы лубриканта было много.

Перед сексом лучше простимулировать влагалище руками для подготовки и растяжения.

Пусть процессом руководит женщина! Только она может контролировать глубину и скорость.

Женщина должна руководить процессом во время занятия сексом с мужчиной, у которого большой пенис

Позы выбирайте не глубокие. Например, миссионерская поза, но с немного сведенными ногами у женщины. Или поза сверху под наклоном к мужу, где женщина сама выбирает глубину проникновения.

Кому-то нравятся позы с широко разведенными ногами у женщины. Особенно если боль возникает в первой трети влагалища.

Самое главное – не молчите! Многие женщины просто терпят. Доверяют мужскому "экспертному" мнению! А большинство мужчин убеждены, что главное это размер. И если большой, то 100% будет хорошо!

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