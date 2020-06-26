Как правильно мыть руки: подробная инструкция
Когда вы касаетесь людей или каких-то поверхностей, вы накапливаете потенциально опасные микроорганизмы на ваших руках. Для того, чтобы уберечься от коронавируса, надо часто и тщательно мыть руки, не менее 30 секунд.
Если не очищать руки, вы можете инфицировать себя, касаясь слизистых оболочек своих глаз, носа или рта, объясняют в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
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Кроме того, частое мытье рук может помочь предотвратить передачу бактерий, вирусов и других опасных микроорганизмов.
Также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
По его словам, мытье рук – это одно из важнейших мероприятий общественного здравоохранения.
Мыть руки нужно перед:
- приготовлением и употреблением пищи;
- лечением ран, использованием лекарств, или когда ухаживаете за больным или раненым человеком;
- пользованием контактными линзами.
Мыть руки нужно после:
- приготовления пищи, особенно если имели дело с сырым мясом;
- посещения туалета или смены пеленок;
- соприкосновения с животными или их игрушками, поводком или отходами;
- кашля, чихания, если вы во время этого прикрывались рукой;
- лечения ран, использования лекарств, или после ухода за больным или раненым человеком;
- выноса мусора, контакта с бытовыми и другими химикатами, или после контакта с чем-либо, что может быть загрязненным – тряпка или даже обувь;
- рукопожатия;
- посещение общественных заведений (больницы, кинотеатры, магазины и т.д.).
Инструкция, как правильно мыть руки:
Почему мыть руки нужно / 24 канал
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