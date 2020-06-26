Когда вы касаетесь людей или каких-то поверхностей, вы накапливаете потенциально опасные микроорганизмы на ваших руках. Для того, чтобы уберечься от коронавируса, надо часто и тщательно мыть руки, не менее 30 секунд.

Если не очищать руки, вы можете инфицировать себя, касаясь слизистых оболочек своих глаз, носа или рта, объясняют в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

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Кроме того, частое мытье рук может помочь предотвратить передачу бактерий, вирусов и других опасных микроорганизмов.

Также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.

По его словам, мытье рук – это одно из важнейших мероприятий общественного здравоохранения.

Мыть руки нужно перед:

приготовлением и употреблением пищи; лечением ран, использованием лекарств, или когда ухаживаете за больным или раненым человеком; пользованием контактными линзами.

Мыть руки нужно после:

приготовления пищи, особенно если имели дело с сырым мясом; посещения туалета или смены пеленок; соприкосновения с животными или их игрушками, поводком или отходами; кашля, чихания, если вы во время этого прикрывались рукой; лечения ран, использования лекарств, или после ухода за больным или раненым человеком; выноса мусора, контакта с бытовыми и другими химикатами, или после контакта с чем-либо, что может быть загрязненным – тряпка или даже обувь; рукопожатия; посещение общественных заведений (больницы, кинотеатры, магазины и т.д.).

Инструкция, как правильно мыть руки:



Почему мыть руки нужно / 24 канал

Смотреть видео: как правильно мыть руки – рекомендации ВОЗ