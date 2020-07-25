Солнечные ожоги и удары: как лечить и избежать
Ежегодно летом в больницы обращается немало людей, которые получили солнечные ожоги и тепловые удары. Такие ожоги приносят не только дискомфорт, но и могут сильно повредить нашему здоровью и даже вызвать онкологические заболевания.
Чтобы не получить солнечные ожоги следует придерживаться нескольких базовых правил, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко, пишет 24 канал.
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Как не получить солнечные ожоги
- Не выходите на солнце в пик его активности (обычно это с 12–00 до 16–00).
- Если вышли, используйте солнцезащитные средства: кремы или масла с защитой (SPF) не ниже 30.
- Важно наносить его повторно каждые 2–3 часа и после купания.
- Старайтесь не использовать средство, у которого вышел срок годности (особенно, если прошло более 3–х лет).
- Надевайте одежду с длинными рукавами, носите солнцезащитные очки.
- Американская Академия педиатров не рекомендует детям младше 6 месяцев подвергаться воздействию солнца.
Что делать, если получили солнечные ожоги
- Немедленно спрячьтесь от солнца, чтобы остановить прогрессирование ожогов.
- Охладите пораженные участки прохладной водой (например, прохладным душем).
- Ни в коем случае, не пользуйтесь народными средствами (сметана, водка, спирт и т.п.).
- Для облегчения боли можно использовать: холодные компрессы, гели, содержащие алоэ вера.
- Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен 400-800 мг 2–3 раза в сутки) – 1–2 дня.
По статистике, солнечные ожоги, хотя бы раз в жизни получали примерно 50-70% людей на планете. Поэтому очень широко распространены различные народные методы лечения: сметана, масло, спирт, моча. Но их действенность очень сомнительна и они могут еще больше навредить.
Что такое солнечный удар: симптомы
Солнечный удар – это разновидность теплового удара, который имеет локальное поражение, головы и как следствие головного мозга, пишет педиатр Оля Лескив.
- Головная боль
- Тошнота/рвота
- Вялость, потеря сознания
- Сухость кожи, слизистых, губ
- Повышение температуры тела
- Нарушение дыхания
- Тахикардия (повышение пульса)
- Изменение поведения (чрезмерная сонливость у детей, возбуждение у старших детей)
- Судороги
Солнечный удар: что делать
- Вызвать помощь,
- Отнести человека в тень, холод, вывести из душного помещения,
- Положить на спину, ноги чуть выше головы,
- Обеспечить доступ воздуха (расстегнуть одежду),
- Охладить физически (обтереть прохладной водой виски, лоб, шею, можно приложить лед, завернутый в ткань, к конечностям или крупным сосудам),
- Дать попить холодной воды,
- Если человек блюет, положить его на бок, давать пить маленькими порциями,
- Если состояние не улучшается – обратиться к врачу.