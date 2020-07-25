Ежегодно летом в больницы обращается немало людей, которые получили солнечные ожоги и тепловые удары. Такие ожоги приносят не только дискомфорт, но и могут сильно повредить нашему здоровью и даже вызвать онкологические заболевания.

Чтобы не получить солнечные ожоги следует придерживаться нескольких базовых правил, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко, пишет 24 канал.

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Как не получить солнечные ожоги

Не выходите на солнце в пик его активности (обычно это с 12–00 до 16–00). Если вышли, используйте солнцезащитные средства: кремы или масла с защитой (SPF) не ниже 30. Важно наносить его повторно каждые 2–3 часа и после купания. Старайтесь не использовать средство, у которого вышел срок годности (особенно, если прошло более 3–х лет). Надевайте одежду с длинными рукавами, носите солнцезащитные очки. Американская Академия педиатров не рекомендует детям младше 6 месяцев подвергаться воздействию солнца.

Что делать, если получили солнечные ожоги

Немедленно спрячьтесь от солнца, чтобы остановить прогрессирование ожогов.

Охладите пораженные участки прохладной водой (например, прохладным душем).

Ни в коем случае, не пользуйтесь народными средствами (сметана, водка, спирт и т.п.).

Для облегчения боли можно использовать: холодные компрессы, гели, содержащие алоэ вера.

Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен 400-800 мг 2–3 раза в сутки) – 1–2 дня.

По статистике, солнечные ожоги, хотя бы раз в жизни получали примерно 50-70% людей на планете. Поэтому очень широко распространены различные народные методы лечения: сметана, масло, спирт, моча. Но их действенность очень сомнительна и они могут еще больше навредить.

Что такое солнечный удар: симптомы

Солнечный удар – это разновидность теплового удара, который имеет локальное поражение, головы и как следствие головного мозга, пишет педиатр Оля Лескив.

Тепловой удар – симптомы Головная боль

Тошнота/рвота

Вялость, потеря сознания

Сухость кожи, слизистых, губ

Повышение температуры тела

Нарушение дыхания

Тахикардия (повышение пульса)

Изменение поведения (чрезмерная сонливость у детей, возбуждение у старших детей)

Судороги

Солнечный удар: что делать