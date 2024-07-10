Об этом рассказывает эксперт в области экологической эпидемиологии Тарик Бенмархния из Университета Калифорнии, передает 24 Канал.

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Как происходит терморегуляция

В нашем мозге существует зона, которая называется гипоталамусом, которая выполняет функцию внутреннего терморегулятора. Когда гипоталамус фиксирует повышение температуры, он активирует механизмы, направленные на охлаждение организма.

Основной из этих механизмов – это увеличение кровотока к поверхности кожи, что способствует испарению влаги. В результате вода из крови превращается в пот, который помогает отводить тепло от тела, облегчая его рассеивание в окружающей среде.

Почему нам плохо от жары

Процесс охлаждения тела включает усиленную работу сердца, которое начинает биться быстрее для того, чтобы перекачать больше крови и усилить теплообмен с окружающей средой.

Кровь несет не только тепло и воду, но и кислород. Итак, когда тело направляет кровь к коже для охлаждения, важные органы, включая мозг, получают меньше кислорода. Это может вызвать легкое головокружение или даже обморок, поскольку мозг испытывает кислородное голодание.

Потеря воды через пот приводит к обезвоживанию, что в свою очередь увеличивает нагрузку на систему фильтрации организма, мешая нормальной работе почек и печени.

К тому же обезвоживание может повысить проницаемость кишечника, что увеличивает риск проникновения бактерий и вирусов из ЖКТ в кровоток. Это может стать причиной развития воспалительных процессов и инфекций, способных привести к такому серьезному состоянию, как сепсис.

Как не перегреться

Чтобы избежать перегрева в жару, вот некоторые советы:

Пить достаточное количество воды. Важно пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы предотвратить дегидратацию. Носить легкую одежду. Выбирайте светлые, легкие ткани, которые позволяют коже дышать. Используйте шляпу или зонтик. Это поможет защитить лицо и голову от солнца. Избегайте солнца в середине дня. Старайтесь избегать длительного пребывания под солнечными лучами с 10 утра до 4 вечера. Используйте крем для защиты от солнца. Наносите средства с защитой от солнца с высоким SPF, чтобы предотвратить солнечные ожоги. Использование вентилятора или кондиционера. Если возможно, пользуйтесь вентилятором или кондиционером для охлаждения помещения. Избегайте тяжелых физических нагрузок. В горячую погоду лучше избегать тяжелых физических упражнений, особенно в середине дня.

Помните, что важно слушать свое тело и принимать меры для защиты от перегрева.