Длинный световой день, много фруктов и зелени, пейзажи радуют и поднимают настроение. Какие же здесь могут быть минусы? А вспомните о жаре, палящее солнце, пылевые бури, цветение липы и амброзии. Как это все влияет на глаза 24 Каналу рассказала врач-офтальмолог клиники "Эксимер" в Киеве Надежда Лысенко.

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Положительное влияние лета на глаза

Лето у многих ассоциируется с отпуском, вылазками на природу и активным отдыхом. Это и есть самый большой плюс, в том числе и для глаз.

Успокаивающий эффект. Созерцание зеленых пейзажей положительно влияет на вегетативную систему и зрительные анализаторы. Поэтому чаще выходите во двор или хотя бы смотрите в окно на газон с травкой и деревья, чтобы унять усталость.

Надежда Лысенко "Кроме целебной силы зеленого цвета, здесь действует принцип изменения аккомодации: когда любуетесь пейзажем, то переводите зрение с близкого расстояния на дальнее и наоборот. Благодаря этому мышцы глаза расслабляются, что помогает избавиться от спазмов и предотвратить ухудшение зрения."

Профилактика близорукости. О пользе прогулок на свежем воздухе известно всем. Но это касается не только органов дыхания и нервной системы. Американскими учеными доказано, что двухчасовое пребывание на природе уменьшает риск развития миопии у детей и снимает спазм глазных мышц.

Поэтому ежедневный моцион является бесплатным лекарством. Выходите вместе с детьми, катайтесь на велосипеде, играйте в бадминтон (так, кстати, тренируется аккомодация), выезжайте на пикники, в лес, на реку – пока тепло и длинный световой день, используйте эти преимущества на полную.

Улучшение обмена веществ в структурах глаза. Мы есть то, что мы едим. Эту фразу приписывают многим древним философам – Гиппократу, Ли Бао. Неважно, кто это сказал, главное – суть. Благодаря летнему разнообразию есть возможность обогатить свой организм полезными микро- и макроэлементами.

Для глаз полезными веществами являются витамины С, А, Е, медь, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты и пигменты – лютеин и зеаксантин. Следовательно, составляйте рацион из цветных продуктов – зеленых и листовых овощей (шпинат, горошек, спаржа, брокколи), моркови, ярких ягод и плодов – клубники, смородины, яблок, абрикосов, малины.

Негативное влияние лета на глаза

Ожоги и новообразования. Солнце, кроме естественной выработки витамина D, который является очень важным для здоровья, имеет и негативное влияние. Когда солнечный свет отражается от воды, песка или других поверхностей в глаза, это может привести к очень болезненному состоянию – фотокератита. Также лучи способны спровоцировать воспаление или развитие образований на веках, вызвать заболевания слизистой оболочки или повредить роговицу.

Надежда Лысенко "Ожоги, фотокератит, дистрофия или дегенерация макулярного участка сетчатки, помутнение хрусталика является обратной стороной действия солнечных лучей."

Что делать? Поэтому пользуйтесь настоящими солнцезащитными очками (маркировка UV-B 400 или UV-protection) с большой оправой – так будет дополнительно защищена и зона вокруг глаз. Лучше выбирать линзы из сплава стекла и пластика, а проверять подлинность УФ-фильтров на лазерном приборе в оптике. Помните и о необходимости солнцезащитных средств.

Сухость. Причинами этого становится жара и средство от нее – кондиционер. Появляются рези негативные симптомы: жжение, ощущение песка. Если долго игнорировать такие симптомы, можно упустить развитие синдрома сухого глаза.

Что делать? Чтобы этого не произошло, используйте увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты, увлажнитель воздуха в комнате; не забывайте о моргании во время работы за компьютером, прогулки на свежем воздухе.

Но самое главное при появлении негативных симптомов – своевременный визит к офтальмологу. Он исследует причину сухости глаз, определив количество слезы, вырабатываемой, и стабильность слезной пленки, и назначит лечение, если оно необходимо. Например, IPL-терапию, при которой разогреваются мейбомиевые железы, что стимулирует естественную выработку слезы.

Воспалительные процессы. Пылевые бури, загрязнение воздуха из-за летнего смога и нечастых дождей, купание в бассейнах, грязные руки, которыми вытираем пот от жары, становятся причинами различных воспалений – от блефарита (веки) до конъюнктивита (слизистые оболочки) или кератита (роговица).

Покраснение, зуд, слезотечение, боль – так проявляется эффект, называемый "глаза пловца". Водная среда бассейна может быть жесткой для глаз. Химикаты, используемых для его очистки, в частности хлор, влияют на естественную слезную пленку, которая обеспечивает необходимую влажность и здоровье глаз.

Что делать? Следовательно, носите очки для плавания и промойте веки пресной водой, как только выйдете из бассейна. Тем, кто носит линзы, важно соблюдать правило: не плавать с ними в бассейне или сразу после купания снять их (использовать однодневные линзы).

В случае попадания пыли, вымойте пылинку обычной водой от внешнего угла к внутреннему, если нет возможности – закапайте обильно увлажняющими каплями (их летом лучше всегда иметь при себе). Вечером тщательно очищайте глаза и область вокруг, особенно если нанесен макияж. Для этого применяйте косметические средства или гигиенические офтальмологические салфетки.

Надежда Лысенко "Когда воспаление все же началось, не лечитесь сами, покажитесь офтальмологу, который назначит правильную терапию."

Аллергические реакции. Летом активно пылят травы, сорняки и деревья. Амброзия, липа, клен, злаковые, полынь – частые виновники появления зуда, слезотечения, покраснения глаз. Добавьте укусы насекомых и реакцию на запах хлора для любителей отдохнуть у бассейна.

Что делать? Чтобы нормально чувствовать себя, принимайте антигистаминную терапию: внутренне – противоаллергические лекарства, местно – капли. Избегайте факторов, провоцирующих аллергию, чаще делайте влажную уборку дома

Травматизация. Пикники, работа на даче, активные игры могут привести к травме глаза. Если такое случилось, не медлите с визитом к офтальмологу. Лучше перестраховаться, но сохранить зрение и здоровье глаз. Будьте осмотрительны: используйте защитные очки или маски, когда работаете со сваркой, газонокосилкой, болгаркой или играете, например, в теннис.

Что делать?