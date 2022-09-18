Новое исследование плачу младенцев

Ученые изучали транспортную реакцию – врожденную реакцию, которую наблюдают у многих молодых млекопитающих, неспособных заботиться о себе, таких, как мыши, собаки, обезьяны и люди. Они заметили, что когда эти животные берут своих младенцев и начинают ходить, тела их детенышей становятся послушными, а сердцебиение замедляется.

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Команда ученых хотела сравнить последствия транспортной реакции, расслабленную реакцию во время ношения, с другими условиями, такими как неподвижное содержание матери или покачивание, а также проверить, сохраняются ли покой малышей при длительном ношении у младенцев.

Исследователи сравнили реакцию 21 младенца, которая находилась в четырех условиях: их держали мамы, которые шли, сидели, лежали в неподвижной кроватке или лежали в колыбели-качалке. Команда обнаружила, что когда мать ходила, младенцы успокаивались, а сердечный ритм их замедлялся в течение 30 секунд. Подобный успокаивающий эффект возникал, когда младенцев клали в кроватку-качалку, но не тогда, когда мать держала ребенка сидя или клала ребенка в неподвижную кроватку.

Дети быстрее всего успокаиваются во время ходьбы

Это свидетельствует, что простое держание ребенка на руках может быть недостаточно для успокоения, это противоречит традиционному предположению, что близость матери уменьшает детский дистресс. В то же время движение оказывает успокаивающее действие, вероятно, активизируя транспортную реакцию ребенка. Эффект был более очевидным, когда содержание и ходьба продолжались в течение пяти минут. Все плачущие дети в исследовании перестали плакать, и почти половина из них уснула.

На основе своих выводов команда предлагает метод успокоения младенцев. Они рекомендуют родителям держать на руках плачущих малышей и ходить с ними в течение пяти минут, а затем еще пять – восемь минут сидеть и держать младенцев на руках, прежде чем уложить их спать.