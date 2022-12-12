Но нехватка света может отрицательно влиять на зрение – глаза больше напрягаются, чтобы рассмотреть текст или картинку и быстрее устают.

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Из-за этого глаза быстро устают и может ощущаться жжение или боль в глазах, а иногда даже и головная боль,

– отметили в Национальной службе здоровья Украины.

Как сохранить зрение, когда нет света

Чтобы уберечь глаза во время отключений света, следует соблюдать следующие правила:

Если вы работаете с компьютером – избегайте полной тьмы. Света от одного монитора недостаточно для глаз. Позаботьтесь о правильном альтернативном освещении.

Выбирайте лампы и фонари, освещающие комнату равномерным белым цветом. Это наиболее комфортный свет для глаз, поскольку имитирует дневное освещение. Позаботьтесь о том, чтобы свет равномерно заполнял комнату, а не был направлен только в одну точку.

Ни в коем случае свет фонарей или лам не должен светить вам в глаза. Это может отрицательно повлиять на зрение, вызвать дополнительную нагрузку, слезотечение.

По возможности замените свечи на фонари или аккумуляторные лампы – мерцание света может вызвать чувство дискомфорта и усталость глаз, а также отрицательно сказывается на нервной системе.

Избегайте цветного освещения, особенно синего освещения (декоративных светильников, гирлянд и т.д.). Такой свет неестественен и опасен для здоровья глаз.

Если вы чувствуете симптомы синдрома сухого глаза, пользуйтесь увлажняющими каплями.

Каждый час делайте 5-минутный перерыв от гаджетов. В это время полезно выполнить упражнения для глаз (посмотреть вверх, вниз, в разные стороны) и чаще смотреть вдаль – это поможет вашим глазам расслабиться.

А если вы ощущаете ухудшение зрения или постоянный дискомфорт – обратитесь к семейному врачу, который направит к офтальмологу.