Американская психологическая ассоциация обратила внимание, что наше психическое здоровье может пострадать от чрезмерного потока жестоких новостей. Это вызвано рядом факторов, и существует несколько способов, как справляться с этим влиянием.

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Как нам, с одной стороны, оставаться в курсе событий, а с другой и сохранить свое психическое здоровье. Психиатрина Гейл Зальц объяснила, почему мы так переживаем, даже если травмирующие события происходят далеко от нас. И что с этим можно поделать.

Особенности современной информации

Современные средства массовой информации и социальные сети сосредотачиваются на визуальном контенте, включая фотографии и видео, дополняющие новости. Интересно, что такой подход оказывает сильное влияние на наше восприятие.

Наш мозг, основываясь на визуальной информации, может создавать иллюзию того, что опасность находится близко, даже если события происходят далеко от нас. Визуальные образы также больше запоминаются, чем текстовая или аудиоинформация, и могут становиться навязчивыми, возвращаясь к нашим мыслям снова и снова.

Почему новости травмируют

Это проблема, с которой сейчас сталкиваются люди. Они видят нечто ужасное, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. И оно проникает в их разум так, что они не могут сосредоточиться на работе, не могут уснуть. Это приводит к общему возбуждению в мозге, а затем и в теле,

– отметила психологиня.

Она отмечает, что пересмотр жестких и травмирующих образов в новостях активизирует симпатическую нервную систему, ответственную за стрессовую реакцию. Эта система запускает сигналы тревоги и поднимает уровень стресса. При длительной тревожности человек может начать переживать уныние, что может привести к депрессии.

Гейл Зальц также отмечает, что постоянное действие травмирующих изображений и историй может вызвать стрессовую реакцию или даже посттравматическое стрессовое расстройство у некоторых людей. Это особенно опасно для людей, уже имеющих проблемы с психическим здоровьем, такие как тревожные расстройства, а также для тех, кто пережил какие-то травмирующие события в прошлом.

Что делать

Чтобы справиться с влиянием чрезмерной информации о жестоких событиях, Зальц рекомендует ввести медиадиету для всей семьи. Это означает ограничение количества источников новостей до одного или двух надежных источников и ограничение времени, проведенного перед новостями, до 30 минут в день.

Она также отмечает важность избегать просмотра новостей перед сном, поскольку это может повышать тревожность и затруднять засыпание. А нехватка сна может сделать нас более тревожными в течение следующего дня, что запустит отрицательную цепочку.