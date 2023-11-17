Как проверить слух самостоятельно

Проверить остроту слуха можно и самостоятельно, для этого можно использовать приложение от ВОЗ, оно называется hearWHO. Вы можете скачать его, перейдя по этой ссылке для пользователей Android или здесь для людей с iOS.

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После установки программы необходимо заполнить короткий профиль, указав такие стандартные данные, как возраст и пол, а затем выбрать тихое место для проведения теста.

Далее нужно настроить громкость наушников так, чтобы слышать названные цифры, и дальше нельзя будет изменять этот уровень. В процессе тестирования вам несколько раз будут называть три цифры, а вы должны выбирать их на экране.

По результатам теста вам будет дана оценка вашего слуха. Единственным недостатком этой программы является его полная настройка на английском языке. Однако основное требование состоит в том, чтобы отличить на слух девять цифр.

Когда идти к врачу

Если результаты теста покажут, что слух плохой, запишитесь в лор. Кроме этого, следует посетить его, если одно ухо слышит хуже другого, появился звон в ушах или другие симптомы, например боль.

Врач имеет более точные методы оценки слуха, чем приложение на телефоне, и он скорее разберется, из-за чего возникла проблема. Это может быть просто серная пробка, которую нужно удалить, а может быть состояние, требующее установки слухового аппарата.

А представителям некоторых профессий, например музыкантам или людям, работающим на шумных предприятиях, можно проводить ежегодные проверки даже при отсутствии симптомов.