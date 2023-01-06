Лечить тяжело
Некоторые из них пугают страшными несуществующими диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но мы не призываем к травле врачей. В реалиях современной медицины нужно помнить сразу несколько вещей.
Также на тему: Важнейшие открытия в медицине за 2022 год
Во-первых, врачи иногда вынуждены назначать некоторые лекарства, потому что они входят в клинические рекомендации Минздрава и протоколы лечения. Другой вопрос: если это препараты с доказанной неэффективностью, здесь простите.
Во-вторых, врачу государственной поликлиники не всегда удается полностью и всесторонне опросить пациента и собрать подробный анамнез из-за острой нехватки времени на приеме. Однако подчеркнем, что это не касается информации об истории настоящего заболевания и принимаемых препаратах. Это действительно важно, и об этом нужно помнить как врачу, так и пациенту.
Признаки врача-шарлатана
- Нет диплома о медицинском образовании.
- Не собирает анамнез. Назначает лечение, не основываясь на других заболеваниях, и не интересуется, пьет ли пациент какие-то лекарства.
- Выписывает лекарство с доказанной неэффективностью или БАДы.
- Дает нелепые советы вместо конкретной тактики лечения. Например, родить, пить травяные сборы, дышать над картофелем, чтобы нога не болела.
- Не может длительное время определить причину симптомов и поставить диагноз.
- Навязывает услуги.
- "Лечит" в неформальной обстановке, например, в парке или торговом центре, а не в кабинете клиники.
Не каждый пункт отдельно свидетельствует о некомпетентности врача, например пятый. Иногда бывает сложно поставить диагноз из-за редкого заболевания. Но если вы столкнулись с несколькими пунктами сразу, стоит задуматься о смене специалиста.