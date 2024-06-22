Влияние на потоотделение имеют различные факторы, включая размеры тела, метаболизм и окружающую среду. Ученые из Университета Саутгемптона предположили, что у женщин потливость груди также коррелирует с размером бюста.

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Новое исследование женской груди

В исследовании приняли участие 22 женщины в возрасте около 28 лет. Они проходили испытания в климатической камере при температуре +32 градусов по Цельсию и влажности 53%. Участницы соответствовали определенным критериям, включая регулярные тренировки, отсутствие определенных заболеваний и операций, а также различные размеры груди.

Перед тестированием женщинам рекомендовали избегать интенсивных тренировок, кофеина и алкоголя, а также не употреблять пищу за три часа до начала эксперимента. Им также было важно не использовать кремы и гели на груди.

В ходе эксперимента участницы занимались на беговой дорожке в течение 50 минут при субмаксимальной нагрузке. В это время регистрировались теплофизиологические показатели, включая температуру тела, частоту сердцебиения и уровень выдыхаемых газов,.

В конце тренировки измеряли плотность потовых желез и местную потливость в области груди. Использовались 3D-сканирование для определения площади поверхности груди и йодные патчи для выявления активных потовых желез.

Размер имеет значение

Анализ данных показал, что плотность потовых желез уменьшалась с увеличением площади поверхности груди, но интенсивность потоотделения каждой железы оставалась неизменной. В итоге, общая потливость в области груди снижалась с увеличением ее размеров. Кроме того, по сравнению с центральной частью груди, в области сосков и под ними плотность потовых желез и потливость были значительно ниже.

Авторы подчеркивают практическое значение исследования для производителей спортивного белья, которые могут использовать эти данные для создания более комфортных и функциональных бюстгальтеров для женщин с разными размерами груди. Это, свою очередь, может способствовать более активной жизни.