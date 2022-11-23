7 способов проверить зрение в домашних условиях: советы врача-офтальмолога

Вы заметили, что жмуритесь, когда читаете этикетки в магазине, или не видите номер автобуса, пока тот не подъедет к остановке? Стали ли контуры предметов размытыми и двоятся? Если да, пришло время проверить зрение.

Воздушные тревоги и экстренные отключения света нередко вносят коррективы в работу медклиник, и попасть к узкому специалисту, особенно если вы находитесь за границей, сразу не получится. О способах проверки зрения в домашних условиях 24 каналу рассказал Михаил Белый, врач-офтальмолог высшей категории клиники "Новое Зрение".

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Михаил Белый “Поэтому предлагаю несколько способов самодиагностики. Конечно, это не заменит осмотр офтальмолога, но даст понимание, насколько срочно нужно обратиться к врачу.

Современный мир плохо видит

Согласно отчету ВОЗ за 2019 год у 2,2 миллиарда человек в мире нарушение зрения. И по крайней мере половине из них можно было предотвратить. В нашей стране наиболее остро стоит вопрос глаукомы и заболеваний сетчатки, которые приводят к инвалидизации. А все потому, что пациенты поздно обращаются к специалисту.

Итак, когда вы стали хуже видеть, изображение стало нечетким, появился дискомфорт в глазах – сухость, чувство песка, боль – не игнорируйте эти проявления. Тем более если замечаете более серьезные симптомы: мушки перед глазами, искривленные линии, картинку в тумане – не медлите с визитом к окулисту.

Как часто посещать офтальмолога

Если раньше проблем со зрением не было, то в зависимости от возраста рекомендуется следующая частота:

ребенку до 6 лет: в 2 – 3 месяца, в год, 3 года, а затем в 6 лет. Обязателен осмотр перед школой, чтобы понять готовность зрительного анализатора к нагрузкам на близком расстоянии;

до 17 лет – раз в год;

до 40 – раз в 2 года;

до 50 – ежегодно;

50+ – каждые полгода.

Это касается ситуации, когда у вас или ребенка нет никаких жалоб, а в семье – наследственных заболеваний глаз.

Михаил Белый “Для проверки изъянов существуют специальные таблицы, рисунки, цветные тесты. Все это можно найти в интернете и пройти тестирование через компьютер или пользуясь распечатками на бумаге”.

Общая диагностика

Чтобы понять, нужна ли вам консультация офтальмолога, воспользуйтесь экспресс-тестом онлайн , составленным специалистами клиники "Новое Зрение".

Определить, нормальное ли у вас зрение или близорукость/дальнозоркость, поможет дуохромный тест. Глаза проверяют поочередно. На красном и зеленом полях расположено 10 строчек с буквами. Если с обеих сторон буквы видны одинаково четко – со зрением все хорошо, если же на одном фоне они ярче, четче, темнее – есть проблемы. При близорукости виднее те, что на красном поле, при дальнозоркости – на зеленом.

Дуохромный тест для зрения / Фото happylook

Острота зрения

Убедились, что есть проблемы? Воспользуйтесь таблицей Сивцева, чтобы проверить отклонение зрения от нормы. Есть 2 способа: сложный и простой.

Немного медленный вариант: распечатайте таблицу на матовой белой бумаге. Получится 3 листа альбомной ориентации, которые нужно склеить и закрепить на подсвечиваемой лампой стене. Нижняя строчка должна быть на уровне глаз, а вам нужно находиться на расстоянии 5 метров от таблицы. Далее действуете как на приеме врача: закройте рукой один глаз и смотрите строки, охватывая буквы взглядом 2 – 3 секунды. Запомните, какую строчку вы видите четко. Затем то же сделайте вторым глазом. Если последние четыре строчки не видите, обязательно идите к врачу.

Простым является компьютерный способ. Здесь все зависит от диагонали монитора: 21 (разрешение 1920 х 1080), 19 (1280 х 1024), 17 (1024 х 768) или 15 (800 х 600). Выберите размер, сядьте на расстоянии 1 метра от экрана и посмотрите на таблицу. Число слева от строки означает уровень зрения. Например: 0,3 – это 30% зрения, 1 – 100%.

Диагностика астигматизма

Однако нечеткость очертания букв может означать и дополнительную проблему – астигматизм, часто спутник близо- или дальнозоркости. При этом заболевании предметы могут двоиться, искривляться, глаза – быстро уставать, а голова – болеть.

Михаил Белый “Предлагаю тест, содержащий 3 рисунка: многолучевую фигуру, 4 заштрихованные квадрата и звезду Сименса. В случае проблем одни лучи будут казаться более темными, другие нечеткими, какие-то из квадратов – серыми, а в звезде линии будут расплываться или пересекать друг друга”.



Звезда Сименса / Фото happylook

Тест на дистрофию сетчатки

Макулодистрофия возникает из-за дегенеративных изменений сосудов сетчатки, например, нарушения капиллярного кровообращения, в результате чего страдают нервные клетки. К этому заболеванию более подвержены женщины, пожилые люди, курильщики, те, кто неполноценно питается, часто находятся на солнце без очков, имеют наследственную предрасположенность.

Для выявления симптомов проделайте тест Амслера. Если пользуетесь очками или линзами, то рассматривайте рисунок в них. Изображение должно быть на расстоянии 30 см от глаз. Сначала несколько секунд смотрите одним глазом на черную точку в центре, затем другим. Все линии сетки равны, нет искажений или серых пятен? Тогда центральный участок сетчатки в норме.

Тест Амслера / Фото Wiki

Тест на дальтонизм

Обычно неспособность различать некоторые цвета наследственная и чаще встречается среди мужчин. Однако случаи бывают разные. Так что если вам красные и зеленые круги на светофоре кажутся одинаковыми или же синяя и желтая половины на нашем флаге – сливается, это значит, что вы дальтоник.

Проверить дефект цветового восприятия можно тестом на дальтонизм, состоящий из 13 карточек, где на шариковой окраске размещены цифры.

Тест на дальтонизм / Фото Wiki

В случае обнаружения проблем со зрением во время любого теста обязательно обратитесь к окулисту – он проведет профессиональную диагностику и назначит лечение или методы коррекции. А дальтонизм, к сожалению, до сих пор не лечится. Люди, имеющие его легкую форму, просто учатся ассоциировать цвета с определенными объектами.