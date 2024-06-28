Важность этого вопроса в том, что каждый третий взрослый в США регулярно принимает мультивитаминные комплексы, несмотря на отсутствие однозначных доказательств их эффективности в профилактике болезней.

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Новое исследование пользы витаминов

В рамках исследования, проведенного Национальными институтами здравоохранения США, было собрано 390 124 участников. Их опрашивали о частоте употребления мультивитаминов и других добавок. В качестве контрольной группы были люди, которые не используют подобные препараты.

Исследователи также учитывали ряд факторов, которые могли повлиять на результаты: пол, возраст, этническую принадлежность, уровень образования, наличие вредных привычек, индекс массы тела, семейное положение, уровень физической активности, диету и наличие рака в семейном анамнезе. Наблюдение за участниками велось с 1990 до 2020 года.

За время наблюдения умерло 164 762 человека, причинами смерти стали рак, сердечные и цереброваскулярные заболевания. Используя модель пропорциональных рисков Кокса, ученые оценили связь между приемом мультивитаминов и риском смерти за различные временные промежутки.

Прием поливитаминов повышает риск смерти

Анализ показал, что женщины с высшим образованием чаще всего прибегали к ежедневному приему мультивитаминов. Также выявлено, что люди, принимающие добавки, в среднем имели более низкий индекс массы тела и более сбалансированное питание. Этническая принадлежность и наличие рака в семейном анамнезе не повлияли на результаты.

Согласно объединенному анализу, участники, которые регулярно употребляют мультивитаминные добавки, демонстрировали немного более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто их не принимал, с относительным риском 1,04 (4%)., Однако этот показатель был близким к 1,0 при рассмотрении смертности от всех причин, сердечных заболеваний _COPY2 рака и цереброваскулярных болезней.

Ученые также обнаружили, что связь между приемом мультивитаминов и риском смерти была более выраженной среди людей моложе 55 лет, курильщиков и лиц с нормальным индексом массы тела, с относительными рисками 1,15, 1,10, 1,09 и 1, 10 соответственно.

В заключение, когортное исследование показало, что регулярный прием мультивитаминов не ассоциировался с уменьшением риска смерти. Напротив, использование таких препаратов, связано с незначительным увеличением вероятности смерти на 4%.

Это исследование еще одно важное подтверждение, что почти всем людей не нужны БАДы. И лучше витамины получать из пищи, поэтому не тратьте зря средства на разрекламированные препараты, которые потенциально могут вам навредить.