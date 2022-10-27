Диагноз проблемы с алкоголем лучше всего ставить по анамнезу (опрос пациента). Чувствительность лабораторных тестов не превышает 50%, а медицинское обследование полезно только после выявления последствий алкоголизма.

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А ранняя диагностика на основе тщательного сбора анамнеза может предотвратить такие последствия. Врачи должны использовать такие термины, как "человек с алкогольной зависимостью", а не "алкоголик", которые являются общеупотребительными, но унизительными сокращениями.

Критерии алкогольной зависимости

Такой диагноз ставят человеку, который в течение последнего года отвечал только двум из этих критериев:

Употребление алкоголя в больших количествах и дольше, чем планировалось.

Безуспешные попытки ограничить употребление алкоголя.

Расход большого количества времени на покупку алкоголя, его употребление и восстановление после его эффектов.

Сильный, доминирующий над всем влечение к алкоголю.

Употребление спиртных напитков из-за неспособности человека справляться со своими обычными ролями на работе, на учебе, на дому.

Продолжение употребления алкоголя, несмотря на продолжительные социальные или личные проблемы.

Пренебрежение важными социальными и профессиональными делами, а также отдыхом и развлечениями или полный от них отказ.

Употребление алкоголя регулярно сопровождается опасностями для здоровья (вождение, опасный секс, плавание, работа с механизмами).

Употребление алкоголя продолжается, несмотря на понимание того, что повторяющиеся проблемы со здоровьем и психикой связаны именно с ним.

Изменение переносимости алкоголя.

Отказ от алкоголя сопровождается синдромом отмены.

Количество алкоголя

Количество выпиваемого алкоголя может быть фактором риска развития алкоголизма. Американский Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA) указывает на то, что злоупотребление алкоголем и непомерная выпивка связаны с развитием зависимости от алкоголя.

По определению NIAAA, злоупотребление алкоголем – прием более трех или четырех стандартных порций спиртных напитков в течение любого дня для женщин и мужчин соответственно (одна порция – 14 граммов чистого спирта). Американская Служба помощи алкоголикам (SAMHSA) и наркоманам считает, что человек злоупотребляет алкоголем, если пила в непомерных количествах (более пяти стандартных порций) хотя бы пять раз в течение последнего месяца.