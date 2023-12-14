Молчание или замкнутость – распространенная реакция на стресс и у детей, и у взрослых. Почему именно наш организм и психика так реагируют, как вести себя родителям, и как можно помочь детям, 24 Канала рассказала психологи фонда "Голоса детей" Елена Лесная.

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Почему дети молчат

Молчание, замкнутость, прекращение общения могут быть следствием травматического опыта, который в результате у многих украинских детей. Если ребенок разговаривал с какой-то пережитой ситуацией, а после него замолчала, эта ситуация была воспринята им как опасная, вызвала высокий уровень страха, и это заставило психику ребенка найти вариант снижения напряжения. Особенно если ребенок еще и застенчив, имеет выраженный тревожный компонент темперамента.

В психологии и психиатрии для обозначения такого нарушения поведения, относящегося к тревожным расстройствам, существует понятие "мутизм". Если ребенок в определенных ситуациях, с одними людьми (как правило, близкими) разговаривает, а в других, с другими людьми – нет, речь идет о селективном (выборочном) мутизме. Такой вариант, как следствие психологической травмы, встречается чаще всего.

Елена Лесная "Потеря речи как ответ на травматический стресс – это вариант шоковой реакции ступора, способ "притвориться мертвым", который нередко встречается в животном мире и достался по наследству человеку как древний механизм обитания опасной ситуации."

Наш так называемый "рептильный мозг", отвечающий за удовлетворение самого необходимого (еда, борьба за выживание, спасение бегством и размножение), а также за сенсорно-моторные реакции (работа пяти органов чувств, с помощью которых мы воспринимаем материальный мир), фиксируя определенную ситуацию как опасную, на время может блокировать возможность двигаться, издавать звуки, чтобы ввести в заблуждение потенциальных врагов.



То есть молчание в этом случае позволяет несколько снизить страх, тревогу и сохранять более или менее сносный в этот момент для человека уровень напряжения. Конечно, это бессознательная инстинктивная реакция на тяжелый стресс. Человек, как и животные, имеет три основных реакции - "бей-беги-завмри".

Последняя из них включается, когда ресурсов на первые две недостаточно. Молчание – это реакция из серии "завмри", когда эмоции тревожного спектра настолько интенсивны, что делают невозможными или сильно замедляют двигательные и мыслительные процессы. Соответственно, речь становится также невозможной или очень затрудненной.

К трем суткам после травматического события молчание может быть признаком шоковой реакции ступора. В основном это проходит спонтанно, если ребенок находится в безопасной физической и социальной среде.

Как действовать родителям – пытаться разговорить ребенка или оставить в покое

Чего точно не стоит делать – так это "форсировать" ситуацию. Важно обеспечить ребенку спокойное окружение, дать ему достаточно простора и времени для того, чтобы он мог расслабиться. В настоящее время ребенку необходимо удовлетворение его базовых потребностей – безопасное место, тепло, еда и питье (желательно теплые), стабильные взрослые рядом, четко обозначающие ребенку свою готовность его поддерживать и защищать: "Я рядом с тобой", "Мы с тобой сейчас в безопасности", "Я защищаю тебя", "Если тебе сейчас не хочется говорить, я подожду, когда ты сможешь делать это".



Если это близкие взрослые, и ребенок не испытывал насилия, особенно сексуального, то ребенка можно обнимать, брать на руки, укачать. Однако все же стоит спрашивать ребенка о разрешении это делать: "Можно я тебя обниму?", "Я могу тебя взять на ручки. Хочешь?" Обычно, если ребенок отказывается. После пережитого стресса ощущения безопасности нарушаются, и ребенок может некоторое время дезориентироваться и в своих желаниях, и в том, что для него может иметь риски. В общем, важно заранее обозначать для ребенка все свои действия, которые его касаются, чтобы они были для него предсказуемыми и, следовательно, безопасными.

Елена Лесная “Могут быть помощными различные варианты возвращения в тело – актуализации телесных ощущений: теплая ванна (за исключением ситуаций, где вода была фактором угрозы), тяжелое одеяло для сна, обертывание пледом (за исключением ситуаций, где ребенок мог находиться под завалами), массаж и поглаживание (за исключением пережитого физического и/или сексуального насилия). Конечно – любимые игрушки, особенно мягкие, с которыми дети любят спать.

Важным остается ритм жизни – по возможности предварительный распорядок дня или другой, но относительно четкий. С маленьким ребенком время от времени можно делать такое упражнение: сидя рядом или держа его на своих коленях, вы можете загибать пальчики на детской руке и рассказывать, что уже сделали в этот день, а что планируете делать дальше.

Это несколько уместных влияний одновременно: тактильная стимуляция, проявление близости, планирования, восстановление временной линии жизни, которая прерывается травмой, которая в совокупности имеет целью дать ощущение безопасности и предсказуемости.

Если молчание затянулось

По логике развития посттравматических состояний реакция, которая длится дольше 72 часов после травматического события, является признаком острого посттравматического расстройства. Продолжительность этого состояния – до одного месяца. И это также может считаться нормальной реакцией на ненормальные события. На этом этапе все еще сохраняется способность психики самостоятельно справиться с травмой при адекватной социальной поддержке.

Здесь важно делать все то же, о чем говорилось выше: обеспечение базовых потребностей, ритм/режим дня, быть рядом с ребенком безопасным взрослым, ненавязчивая поддержка ребенка. Важно замедлиться – избегать суматохи, говорить с ребенком негромким голосом, медленно, не делать в его сторону резких движений.

Процесс коммуникации следует наладить с помощью письма или специальных жестов. Предлагать ребенку совместные занятия: рисование, лепка из пластилина или лучше – из глины, изготовление простых изделий из бумаги или природных материалов, другие виды творчества, прогулки для контактирования с природой. Игра с песком, с теплой водой тоже расслабляет, успокаивает.

Елена Лесная В течение дня в виде игры можно использовать дыхательные техники, массаж, если ребенок идет на такой контакт. Дети, которые больше, чем другие склонны к уединению, могут чувствовать себя безопаснее в своем укрытии – "халабуде", которую можно сделать в их комнате или даже на кровати, чтобы ребенок там спал.

Если в течение месяца после травматического события состояние ребенка не улучшается, а сохраняется постоянным или ухудшается, тогда обязательно нужно обращаться к специалистам по психическому здоровью (психологу, психиатру).

Чего делать нельзя

Ни в коем случае нельзя обесценивать чувства ребенка: "Не переживай из-за глупостей", "Все пройдет и забудется", "Вот у Маши еще большие проблемы и ничего. Она как-то справляется" и т.д. Не стоит обещать то, в чем не уверены: "Все будет хорошо" или "В конце концов все будет так, как ты хочешь".

Кроме того, не нужно заставлять говорить, общаться с теми людьми, с которыми не хочет, насильно вести ребенка в людные места, в компании, приглашать его друзей домой, если он этого не хочет, а также манипулировать, шантажировать, угрожать: "Если не прекратишь молчать и не начнешь говорить, я отдам тебя в больницу", "Ты же умный ребенок, расскажи мне…". Нельзя транслировать ей еще большую тревогу, чем переживает он сам, – ребенок должен чувствовать, что рядом с ним уверен взрослый, который может быть для него опорой в это непростое время.

Замкнутость на фоне войны и подростков

В подростковом возрасте важен баланс между "побыть в одиночестве" и "разделить свои переживания с другими". Однако, когда ребенок внезапно и надолго становится замкнутым, молчаливым, особенно, если это резко контрастирует с его привычным поведением, – это тревожный сигнал, требующий внимания со стороны взрослых.

Стоит выразить свое волнение относительно состояния ребенка, пригласить к разговору: "Мне кажется, тебя что-то очень волнует", "Я готова обсудить с тобой это, потому что искренне хочу тебе помочь", "Дай мне знать, хочешь ли и готова (-ый) ты об этом говорить", "Знай, что бы ты ни переживала(в) – это все нормально".

Елена Лесная “Приглашение к разговору не должно быть навязчивым или манипулятивным. Ребенок должен чувствовать искреннюю заботу и интерес со стороны взрослого. Если замкнутость длится больше недели-две, это может быть признаком депрессивного состояния. И здесь нужна помощь специалиста по психическому здоровью.

С запросами о замкнутости детей чаще обращаются родители подростков, которые из-за войны вынуждены были переехать в более безопасные регионы. Из того, что встречалось в моей практике, в большинстве своем причиной замкнутости становится потеря непосредственного контакта подростка с друзьями, которые остались дома или разъехались по другим городам или странам. И переживание этой утраты пугает подростка, не позволяя ему устанавливать новые дружеские связи.

Еще в противном случае причиной замкнутости была тревога, связанная с тем, что ребенок часто переезжал с места на место и сменил за полтора года несколько стран и школ. Адаптационные системы напряжены, на грани срыва, а все вокруг ей кажется опасным и нестабильным.

Также был случай проявлений замкнутости подростка после потери близких людей, когда кроме отказа от социальных контактов и общих активностей, ранее доставлявших удовольствие, на фоне подавленного настроения добавились нарушения сна, изменение режима питания и резкие колебания веса. Здесь замкнутость оказалась одним из симптомов депрессивного расстройства, которое наконец диагностировали подростку. Обязательна была помощь врача-психиатра, медикаментозное лечение и параллельно работа с психологом.

Как взрослым быть опорой для детей, если сами стали замкнутыми

Замкнутость у взрослых – это тоже нормальная реакция на стресс. Ведь многочисленные контакты с другими людьми нуждаются в больших эмоциональных затратах тогда, когда человек уже вкладывает много своей энергии в переживание стресса. Важно понять природу замкнутости, чтобы выбрать верную тактику самопомощи. То есть убедиться, является ли замкнутость самостоятельным явлением, или, возможно, она является проявлением ПТСР или эмоционального выгорания.

Если это временное явление и оно не касается близкого круга людей (т.е. взрослый человек почти как обычно общается с близкими, но ограничил круг контактов и без нужды за него не выходит), то вспомогательными могут быть простые вещи, которые, к сожалению, взрослыми украинцами часто игнорируются: сбалансированный режим работы/отдыха, регулярное здоровое питание, физические упражнения, теплая ванна, контрастный душ, прогулки на природе, творчество, приятное время для себя, восстановление сил другими проверенными способами.

Елена Лесная “Совершенно нормально просить о помощи или отказываться от какой-либо деятельности, когда чувствуешь, что не справляешься. Ибо, когда восстанавливаются силы, появляется желание и энергия для общения. Взрослому человеку может потребоваться немного больше времени, чтобы разобраться со своими переживаниями и отдохнуть от контактов.

Замкнутость у взрослых может быть и симптомом эмоционального выгорания. Тогда помощными будут полноценный отдых, смена вида деятельности, помощь психолога.

