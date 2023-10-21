Привычка грызть ногти достаточно распространена. Около 20 – 30% взрослого населения и около 45% подростков сталкиваются с этой проблемой. Часто начинают кусать ногти и кутикулу еще в детском возрасте, и это поведение связывают с разными формами стресса и беспокойства у ребенка.

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Почему люди грызут ногти

Навязчивое желание. Сначала это может казаться временной проблемой, вызывающей только косметический дискомфорт. Однако у некоторых людей эта привычка перерастает в более серьезное состояние, известное как онихофагия. Это психическое заболевание, характеризующееся навязчивым желанием грызть ногти и кожу вокруг них.

Наслаждение. Предполагается, что кусание ногтей помогает бороться с разными эмоциями. Например, когда человек скучает, это доставляет удовольствие, потому что ему кажется, что он чем-то занят. А если, наоборот, перевозбуждение (нервничает из-за работы или не терпится что-то быстро сделать) – становится временным спасением от переполняющих эмоций.

Привычка. Начав еще в школе, человек иногда не может остановиться, потому что он уже сформировался.

Наследственность. Люди, грызущие ногти, могут быть просто генетически склонны к этой вредной привычке. Треть людей, кусающих ногти, утверждает, что кто-то в их семье тоже этим занимается.

Как с этим бороться

Какова бы ни была причина кусания ногтей, это может вызвать проблемы со здоровьем. Попадание бактерий из рук и пальцев в рот способно увеличить риск инфекции вокруг ногтя и стать причиной заболеваний зубов и десен.

Дайте себе время, чтобы избавиться от привычки. Не стоит думать, что вы перестанете грызть ногти за один день. В конце концов, отказаться от привычки сложно, и это не произойдет мгновенно. Напоминайте себе, что благодаря отказу от обкусывания ногтей у вас больше не будут болеть пальцы, а внешний вид рук станет лучше.

Используйте барьерные методы борьбы с желанием кусать ногти. Кто-то также использует специальный лак, который имеет горький вкус или обматывает кончики пальцев пластырем, одевает перчатки.

Замените процесс обкусывания ногтей другой привычкой. Если вы кусаете ногти, когда нервничаете, то попробуйте в этот момент чем-то занять руки. К примеру, можно сжимать маленький мяч, порисовать (просто хаотично чертить какие-то линии, узоры) или прогуляться.

Обратитесь за профессиональной помощью. Иногда лак или мяч для снятия напряжения не помогает. Тогда может оказаться полезной консультация психолога или психотерапевта.