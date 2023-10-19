Проблема вросшего ногтя возникает, когда край ногтя врезается в кожу и продолжает расти внутрь. Это может вызвать травму тканей и вызвать боль. Чаще это случается на большом пальце стопы.
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Почему врастает ноготь
Существует несколько факторов, которые могут вызвать глубокий рост ногтя под кожу:
- Слишком короткая стрижка ногтей и отрезание углов.
- Тесная обувь с узкими носками.
- Травма пальца.
- Повышенное потоотделение на стопах.
- Отеки стоп.
- Диабет.
- Сгиб формы ногтя.
- Избыточный вес.
Когда в утро попадают бактерии, развивается воспаление: палец отекает, краснеет и болит. Зажженный участок мокнет и гноится. Если вросший ноготь не лечить, инфекция распространяется на другие участки пальца.
Как вылечить вросший ноготь
Легче всего лечить вросший ноготь, когда выраженного воспаления еще нет и ткани вокруг него не загноились. В этом случае можно справиться с проблемой дома.
Вот что можно сделать, чтобы ноготь не рос глубже и не пришлось идти к врачу:
- замачивать его в тёплых ваннах с мылом или солью для ванн несколько раз в день;
- после ванны обработать кожу вокруг вросшего ногтя раствором антисептика;
- после замачивания массировать кожу пальца, чтобы сдвинуть ее с края ногтя и улучшить приток крови в эту область – это ускорит процесс заживления;
- держать ноги сухими;
- носить свободную или открытую обувь.
Если через 2 – 3 дня не становится лучше или появились признаки воспаления – покраснение, отек, усиление боли, выделение гноя – нужно обратиться к врачу.
Вросший ноготь лечит подолог – специалистом по заболеваниям стоп. В случае, если вы не можете найти пола, можно обратиться к хирургу или ортопеду.
Что делать, чтобы ноготь не вырастал
Чтобы ногти не врастали, нужно:
- стричь их по прямой линии, не закругляя края и не слишком коротко; легче делать это после ванночки;
- носить удобную обувь по размеру ноги – давление на пальце провоцирует врастание ногтя;
- избегать травмы пальцев ног – во время игры в футбол или при большой нагрузке на стопы носить специальную обувь;
- регулярно делать профессиональный педикюр, если трудно ухаживать за ногами самостоятельно.
При диабете и болезнях с нарушением кровообращения в ногах следует осматривать стопы ежедневно, чтобы вовремя заметить изменения.