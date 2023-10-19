Проблема вросшего ногтя возникает, когда край ногтя врезается в кожу и продолжает расти внутрь. Это может вызвать травму тканей и вызвать боль. Чаще это случается на большом пальце стопы.

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Почему врастает ноготь

Существует несколько факторов, которые могут вызвать глубокий рост ногтя под кожу:

Слишком короткая стрижка ногтей и отрезание углов.

Тесная обувь с узкими носками.

Травма пальца.

Повышенное потоотделение на стопах.

Отеки стоп.

Диабет.

Сгиб формы ногтя.

Избыточный вес.

Когда в утро попадают бактерии, развивается воспаление: палец отекает, краснеет и болит. Зажженный участок мокнет и гноится. Если вросший ноготь не лечить, инфекция распространяется на другие участки пальца.

Как вылечить вросший ноготь

Легче всего лечить вросший ноготь, когда выраженного воспаления еще нет и ткани вокруг него не загноились. В этом случае можно справиться с проблемой дома.

Вот что можно сделать, чтобы ноготь не рос глубже и не пришлось идти к врачу:

замачивать его в тёплых ваннах с мылом или солью для ванн несколько раз в день; после ванны обработать кожу вокруг вросшего ногтя раствором антисептика; после замачивания массировать кожу пальца, чтобы сдвинуть ее с края ногтя и улучшить приток крови в эту область – это ускорит процесс заживления; держать ноги сухими; носить свободную или открытую обувь.

Если через 2 – 3 дня не становится лучше или появились признаки воспаления – покраснение, отек, усиление боли, выделение гноя – нужно обратиться к врачу.

Вросший ноготь лечит подолог – специалистом по заболеваниям стоп. В случае, если вы не можете найти пола, можно обратиться к хирургу или ортопеду.

Что делать, чтобы ноготь не вырастал

Чтобы ногти не врастали, нужно:

стричь их по прямой линии, не закругляя края и не слишком коротко; легче делать это после ванночки;

носить удобную обувь по размеру ноги – давление на пальце провоцирует врастание ногтя;

избегать травмы пальцев ног – во время игры в футбол или при большой нагрузке на стопы носить специальную обувь;

регулярно делать профессиональный педикюр, если трудно ухаживать за ногами самостоятельно.

При диабете и болезнях с нарушением кровообращения в ногах следует осматривать стопы ежедневно, чтобы вовремя заметить изменения.