Секс и стресс – какая связь

Как секс коррелирует с уровнем стресса в нашей жизни и как повышенный уровень кортизола может ухудшить не только наше самочувствие, но и состояние здоровья, рассказала Анна Ревунец – врач-сексологиня, ассистентка кафедры Медицинской психологии, психотерапии и психосоматической медицины НМУ им. Богомольца.

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По словам врача, длительный повышенный уровень гормона стресса может привести к:

гипергликемии (дисбаланс сахара в крови);

снижение плотности костей;

уменьшение мышечной ткани;

повышение АД;

нарушение когнитивных функций;

увеличение жира в зоне живота;

снижение иммунитета;

угнетенной функции щитовидной железы.

Обратите внимание ! Во время секса уровень кортизола снижается, повышается уровень "гормона счастья" - серотонина. А этот гормон напротив оказывает антидепрессивный эффект. Чем выше уровень серотонина, тем лучше настроение.

Кортизол может спровоцировать развитие различных заболеваний от повышенного давления и сахарного диабета до психических расстройств. Длительное действие кортизола будет негативно влиять на репродуктивную систему и мужчин, и женщин,

– объясняет сексологиня.

Если секса нет уже три месяца

Анна Ревунец объясняет, что три месяца без секса – это длительный период как для людей, занимавшихся ежедневно сексом, так и для тех, кто имел половой акт раз в неделю. И речь не о либидо, сексуальном желании или жажде удовольствия. Отсутствие секса, по словам сексологи, действительно оказывает физиологическое влияние на здоровье.

К примеру, длительное отсутствие сексуальной жизни может привести к застою крови в органах малого таза у женщин и мужчин. Ведь секс – это физактивность, провоцирующая активную работу сосудов и мышц в этой зоне, следовательно, движение крови.

"Застой увеличивает риск развития простатита у мужчин. Это ухудшает качество спермы и влияет на репродуктивную функцию", – обратила внимание врач.

Так что, по ее словам, это может иметь негативные последствия для женщин:

кандидоз,

фибромы,

или кисты.

Это также негативно влияет на репродуктивную способность и менструальный цикл.

Однако обычно такие последствия возникают у людей, которые имели определенные предпосылки для этого. К примеру, у женщины были гинекологические проблемы, на них наложилось длительное воздержание от секса. Следствие – ухудшение имеющихся проблем, – добавляет Анна.

Также отсутствие секса может усугубить отношения между партнерами. Ведь важной составляющей гармонических отношений является половая жизнь.