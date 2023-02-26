Обычной уборкой в борьбе с тараканами будет мало. Эффект от этого будет только кратковременным, а затем тараканы могут снова вернуться в квартиру.

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Как избавиться от тараканов

Для уничтожения тараканов нужно уделить время и чистку лучше проводить в три этапа:

подготовка помещения;

дезинсекционная обработка;

приведение в порядок помещения.

Подготовка помещения

Для начала нужно провести генеральную уборку, в том числе труднодоступные места (даже под холодильником). Так нужно сделать по нескольким причинам. Во-первых, дезинсекционные препараты сработают только если не будут попадать на грязь и жир.

Во-вторых, средства против тараканов важно сохранить на труднодоступных поверхностях примерно на месяц, чтобы уничтожить всю популяцию насекомых, любящих скрываться именно там.

Извлеките из помещения или герметично упаковайте все продукты, посуду, игрушки и другие вещи, которые не собираетесь обрабатывать.

Хотя инсектициды после высыхания обычно не пахнут и не распространяются по воздуху, они ни в коем случае не должны попадать в организм людей и домашних.

Отодвиньте мебель и большую бытовую технику от стен – за ней любят селиться тараканы. Эти области должны быть обработаны особенно тщательно. Освободите внутреннюю часть кухонной мебели – ее тоже нужно будет обрабатывать.

Дезинсекция

Выключите бытовую технику от сети и наденьте маску для защиты органов дыхания. Проводить дезинсекционную обработку нужно строго по инструкции. Используйте средства максимум 3 класса опасности (умеренно опасные), а лучше 4 класса опасности (малоопасные).

Для достижения максимальной эффективности средства должны быть на обработанных поверхностях около 24 часов. После обработки категорически нельзя заходить в помещение раньше чем через три часа, поскольку растворы не успеют полностью осесть и высохнуть.

Что делать после дезинсекции

Нужно проветривать помещение минимум пол часа, чтобы исчезли остаточные запахи. Лучше всего устроить сквозняк. После этого наступает время для влажной уборки, которую нужно проводить обязательно в перчатках.

Комнаты следует убирать при открытых окнах и включенной приточно-вытяжной вентиляции. С помощью мыльно-содового раствора смойте средства со всех поверхностей, с которыми вы и ваши питомцы можете соприкасаться. Из более недоступных мест дезинсекторы можно удалить примерно через месяц-полтора. Одежду, в которой вы были при обработке помещения, нужно замочить в горячем мыльно-содовом растворе на несколько часов, после чего постирать в свежем растворе.