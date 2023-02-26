Обычной уборкой в борьбе с тараканами будет мало. Эффект от этого будет только кратковременным, а затем тараканы могут снова вернуться в квартиру.
Также на тему: Почему в доме появляются тараканы и чем они опасны
Как избавиться от тараканов
Для уничтожения тараканов нужно уделить время и чистку лучше проводить в три этапа:
- подготовка помещения;
- дезинсекционная обработка;
- приведение в порядок помещения.
Подготовка помещения
Для начала нужно провести генеральную уборку, в том числе труднодоступные места (даже под холодильником). Так нужно сделать по нескольким причинам. Во-первых, дезинсекционные препараты сработают только если не будут попадать на грязь и жир.
Во-вторых, средства против тараканов важно сохранить на труднодоступных поверхностях примерно на месяц, чтобы уничтожить всю популяцию насекомых, любящих скрываться именно там.
Извлеките из помещения или герметично упаковайте все продукты, посуду, игрушки и другие вещи, которые не собираетесь обрабатывать.
Хотя инсектициды после высыхания обычно не пахнут и не распространяются по воздуху, они ни в коем случае не должны попадать в организм людей и домашних.
Отодвиньте мебель и большую бытовую технику от стен – за ней любят селиться тараканы. Эти области должны быть обработаны особенно тщательно. Освободите внутреннюю часть кухонной мебели – ее тоже нужно будет обрабатывать.
Дезинсекция
Выключите бытовую технику от сети и наденьте маску для защиты органов дыхания. Проводить дезинсекционную обработку нужно строго по инструкции. Используйте средства максимум 3 класса опасности (умеренно опасные), а лучше 4 класса опасности (малоопасные).
Для достижения максимальной эффективности средства должны быть на обработанных поверхностях около 24 часов. После обработки категорически нельзя заходить в помещение раньше чем через три часа, поскольку растворы не успеют полностью осесть и высохнуть.
Что делать после дезинсекции
Нужно проветривать помещение минимум пол часа, чтобы исчезли остаточные запахи. Лучше всего устроить сквозняк. После этого наступает время для влажной уборки, которую нужно проводить обязательно в перчатках.
Комнаты следует убирать при открытых окнах и включенной приточно-вытяжной вентиляции. С помощью мыльно-содового раствора смойте средства со всех поверхностей, с которыми вы и ваши питомцы можете соприкасаться. Из более недоступных мест дезинсекторы можно удалить примерно через месяц-полтора. Одежду, в которой вы были при обработке помещения, нужно замочить в горячем мыльно-содовом растворе на несколько часов, после чего постирать в свежем растворе.