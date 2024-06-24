Констатирование смерти

Об этом рассказал Василий Стрелка, руководитель Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций в Минздраве. По его словам, когда у пациента в реанимации есть три балла по шкале Глазго, собирается медицинский консилиум, который проводит диагностику мозговой смерти, окончательные результаты которой должны быть безоговорочными.

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После официального констатирования мозговой смерти, лицо признается мертвым по закону, поскольку биологическая смерть является необратимой. Медики также проверяют наличие противопоказаний к донорству, таких как инфекционные заболевания, при этом для донорства необходимо функционирование сердца.

Поиск реципиентов

Без выявления противопоказаний, человек может быть потенциальным донором. После согласия родственников, трансплант-координатор организовывает соответствующие исследования и регистрирует информацию в ЕГИСТ – Единой государственной информационной системе трансплантации.

Система ЕДИСТ, руководствуясь алгоритмом, выбирает реципиентов из тех, кто дал согласие на получение органов. Сначала поиск ведется среди лиц с экстренным статусом. При отсутствии экстренного запроса, продолжается дальнейший поиск.

Система также проверяет наличие договоров на сотрудничество между медицинскими учреждениями и центрами трансплантации, чтобы определить возможных реципиентов согласно базовым биологическим и медицинским параметрам. В случае отсутствия соглашений, системы ищет возможные варианты по всей стране.

Когда есть несколько человек, которым потенциально подходит конкретный орган, система проверяет, кто из них дольше в очереди, кто дал прижизненное согласие на изъятие органов в случае своей смерти.

И так система автоматически формирует список очереди из тех, кому базово по показателям подходит орган, который еще не изъяли, но уже получили на него согласие от родственников.

Далее центр, кто выше в списке, может согласиться взять орган или отказаться от него по каким-то причинам. Например, умер старший человек, а их пациенту – 20 лет, и они бы хотели ему помоложе сердце. И решают подождать потенциального появления другого донора.