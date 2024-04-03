Новое исследование провела команда ученых из Института социальных исследований Университета Мичигана под руководством профессора Киры Бердит. Исследователи ранее обнаружили, что у супругов, которые имеют сходные модели употребления алкоголя, имеют меньше негативных оценок качества брачных отношений.

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Новое исследование употребления алкоголя

На этот раз специалисты сконцентрировали внимание на влиянии "алкогольных" привычек на продолжительность жизни в брачных парах, поскольку эта тема мало исследована. Новое исследование основывается на результатах опросов в рамках проекта Health and Retirement Study (HRS), который проводится в США каждые два года с участием людей старше 50 лет и их партнеров.

В исследование было включено 4656 гетеросексуальных пар (9312 человек), которые участвовали как минимум в трех волнах анкетирования HRS с 1996 по 2016 год. Респонденты сообщали, употребляли ли они алкоголь в течение последних трех месяцев, и если да, то сколько в среднем выпивали в неделю. Данные о смертности среди опрошенных собрали по состоянию на 2016 год.

Пары, которые вместе выпивают, живут дольше

Ученые обнаружили, что если и мужчина, и женщина в паре употребляли алкоголь в последние три месяца, то их продолжительность жизни была большей, чем у пар, где выпивал только кто-то один или супруги не употребляли алкоголь.

Исследуя среднее количество алкоголя в неделю, исследователи обнаружили квадратичную зависимость между этим показателем и смертностью. Эта зависимость проявлялась в том, что умеренное употребление алкоголя коррелировало с более высокими показателями выживания супругов, по сравнению с теми, кто злоупотреблял алкоголем или воздерживался от него. К тому же подобные количества употребления алкоголя у супругов ассоциировались с лучшей выживаемостью, особенно у женщин.

Почему вредная привычка способствует долголетию

Хотя может показаться, что исследователи призывают к более частому употреблению алкоголя в парах, Кира Бердит предупредила о такой интерпретации. Она подчеркнула, что в исследовании рассматривалась модель употребления алкоголя и то, ли респонденты употребляли за последние три месяца. По словам ученой, совпадение "алкогольных" привычек может отражать совместимость партнеров в образе жизни, их близость и удовлетворенность отношениями.

Наши другие работы показали, что у партнеров, которые употребляют алкоголь вместе, качество отношений обычно выше. Это можно объяснить тем, что такая модель усиливает близость,

– заявила Бердит.

Однако ученые все еще не уверены, почему употребление алкоголя обоими партнерами коррелирует с продолжительностью жизни. Возможно, это будет прояснено с помощью дополнительной информации о повседневной жизни участников и их культуре питья. Это планируется учесть в дальнейших исследованиях.