До войны руководством узких специалистов занимались медики первого звена – педиатры, терапевты и семейные врачи. Они должны были сформировать электронное направление.
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Как получить направление во время войны
Но в условиях войны декларации с врачами не обязательны для внутренне перемещенных лиц, а направление к специалисту может быть и бумажным.
Врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, дополнительных обследований, процедур, госпитализации и т.д., если состояние пациента этого требует. К этим врачам направление не нужно.
Когда к врачу не требуется направление
Также есть случаи, когда к узким специалистам можно обратиться напрямую. Да, направление не нужно в случае обращения к таким специалистам:
- гинеколога, в том числе детского,
- психиатра,
- нарколога,
- стоматолога (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),
- фтизиатра,
- врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Кто может выписывать направление
Выписывать направление могут все врачи в медицинской системе, от семейных до высокоспециализированных.
Сколько действует направление
Срок действия направления – год. Но пациенту лучше придерживаться рекомендаций врача относительно сроков прохождения обследования или получения консультации специалиста.