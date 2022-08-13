До войны руководством узких специалистов занимались медики первого звена – педиатры, терапевты и семейные врачи. Они должны были сформировать электронное направление.

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Как получить направление во время войны

Но в условиях войны декларации с врачами не обязательны для внутренне перемещенных лиц, а направление к специалисту может быть и бумажным.

Врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, дополнительных обследований, процедур, госпитализации и т.д., если состояние пациента этого требует. К этим врачам направление не нужно.

Когда к врачу не требуется направление

Также есть случаи, когда к узким специалистам можно обратиться напрямую. Да, направление не нужно в случае обращения к таким специалистам:

гинеколога, в том числе детского,

психиатра,

нарколога,

стоматолога (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),

фтизиатра,

врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Кто может выписывать направление

Выписывать направление могут все врачи в медицинской системе, от семейных до высокоспециализированных.

Сколько действует направление

Срок действия направления – год. Но пациенту лучше придерживаться рекомендаций врача относительно сроков прохождения обследования или получения консультации специалиста.