В Министерстве подчеркнули, что самое малое, что сейчас может сделать каждый украинец – вооружиться знаниями на случай чрезвычайной ситуации. Поскольку мы воюем со страной-террористом, от нее можно ожидать чего угодно.

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Йодная профилактика в случае радиационной опасности: алгоритм действий

В Минздраве подчеркнули, что йодную профилактику проводят только после оповещения о радиационной опасности. Если все же случилась такая катастрофа, гражданам нужно принимать калий йодид.

Препарат рекомендуется принимать за 6 часов и менее до поступления радиоактивного облака или во время его поступления и в течение следующих 6 часов. Через 24 часа после поступления облака не рекомендуется.

Препарат нужно принимать в следующих дозах:

дети до 1 месяца – 16 миллиграммов;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 миллиграмма;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 миллиграмма;

взрослые до 40 лет и дети от 13 лет, беременные и кормящие грудью женщины – 125 миллиграммов.

Людям после 40 не назначают прием калий йодида. В то же время в Минздраве подчеркнули, что речь идет именно о калии йодиде – принимать спиртовой раствор йода или раствор Люголя вредно и неэффективно.



Йодная профилактика в случае радиационной опасности / Инфографика Минздрава

Ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС

С марта в оккупации находится крупнейшая атомная электростанция Украины и Европы – Запорожская. С 5 августа оккупанты почти ежедневно обстреливают территорию станции, обвиняя в атаках Украину. Таким образом россияне создают потенциальную угрозу радиационной опасности.

Территория АЭС заминирована россиянами. Кроме того, 18 августа минобороны россии анонсировало "провокацию Украины" на следующий день. Поскольку заявления оккупантов можно воспринимать как анонсы собственных действий, возникла еще большая угроза катастрофы на станции. На фоне этого россияне объявили 19 августа выходным на ЗАЭС. К счастью, в этот день трагедии удалось избежать.

Однако оккупанты объявили об еще одном выходном – 23 августа. россияне используют ЗАЭС для давления на Украину и мир, однако из-за угрозы, которая существует, мы должны знать план действий на случай катастрофы, но в то же время верить, что этого не произойдет.

К теме – актуальная информация о том, что происходит на ЗАЭС по состоянию на 21 августа: смотрите видео