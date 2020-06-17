Ученые из Стокгольмского и Манчестерского университетов провели исследование и выяснили, что взаимодействие между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами индивидуально и в каждой паре зависит от особенностей организма.

Исследователи обнаружили, что человеческие яйцеклетки используют химические сигналы для привлечения сперматозоидов. А выбор сперматозоида продолжается после полового акта, то есть яйцеклетки могут отдавать предпочтение конкретным сперматозоидам.

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Яйцеклетка самостоятельно выбирает сперматозоид

Фолликулярная жидкость от одной женщины лучше привлекала сперматозоиды от одного человека, в то время как фолликулярная жидкость от другой выбирала сперматозоиды другого мужчины,

– объясняют ученые.

Это доказывает, что взаимодействие между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами зависит от конкретной женщины и мужчины.

Ученые добавляют, что гипотеза о том, что яйцеклетки выбирают сперматозоиды, – новая.

Именно такое открытие поможет найти пути лечения бесплодия и может в итоге помочь понять некоторые из непонятных сегодня причины бесплодия в парах.

Ранее ученым удалось установить, что оплодотворение – это динамический процесс, в котором сперма и яйцеклетка участвуют в равной степени активно.

Это стало ясно после наблюдений за незрелыми сперматозоидами, которые проводили в лаборатории. Ученые заметили на поверхности сперматозоидов имеют особую метку – маркер фосфатидилсерин, что обычно означает, что клетку нужно удалить.

Но потом оказалось, что сперматозоиды не умирали, а по мере их развития, биомаркер наоборот стал сильнее. В это время яйцеклетка была активной и выражала специфические белки, которые взаимодействовали с фосфатидилсерином. Такое взаимодействие и способствует слиянию.