Вейпинг часто позиционируется как более безопасная альтернатива курению. Великобритания, например, признала электронные сигареты хорошим способом бросить курить. Теперь в стране даже можно получить лекарственный рецепт на этот заменитель табака.

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Насколько безопасен вейпинг

ВОЗ считает вейпы опасными, особенно для детей и подростков. Поскольку в жидкостях для электронных сигарет содержится никотин, все риски, связанные с употреблением этого яда, сохраняются.

Электронные сигареты появились сравнительно недавно. Первый прототип собрал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году. Он пытался бросить курить с помощью никотиновых пластырей, но они не удовлетворяли его потребностям.

Пока что в разных странах законодательное и медицинское отношение к вейпингу отличается. Та же Великобритания официально считает электронные сигареты на 95% менее вредными, чем обычные. А в отдельных штатах США продажи вейпов вообще запрещены. Это связано с несколькими случаями смертей вейперов. И хотя удалось доказать, что во всем виноваты были несертифицированные жидкости, содержащие ацетат витамина Е, о безусловной безопасности электронных сигарет говорить нельзя.

Новые доказательства опасности

Новое исследование показало, что для отдельных систем и органов вейпинг столь же вреден, как и обычные сигареты. Ученые проанализировали клетки легких у курящих (как обычных, так и электронных) и некурящих людей. Оказалось, что у тех, кто имеет вредную привычку, нарушалась работа генов, ответственных за работу митохондрий – особых органелл, отвечающих за энергетический баланс в клетках.

Также ученые обнаружили поломки на участках ДНК, отвечающие за работу врожденного иммунитета и выработку молекул, связанных с воспалительными процессами. При этом нарушения работы генов оказались связанными с продолжительностью курения.