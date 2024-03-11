У Бена Тротмана диагностировали глиобластому – агрессивную форму рака мозга – в октябре 2022 года. Тогда врачи заявили, что с таким диагнозом он может прожить еще около девяти месяцев.

Также на тему Могла убить в любой момент: во Львове подростку удалили сверхсложную опухоль на шее

Иммунотерапия вылечила рак мозга

Стандартная процедура лечения такой формы рака обычно базируется на лучевой и химиотерапии, после которых проводят оперативное вмешательство для удаления опухоли. Однако, как отмечает доктор Пол Малхолланд, эксперт по вопросам рака мозга из Университетского колледжа Лондона, этот подход в основном имеет неутешительные последствия.

Поэтому Малхолланд предложил провести курс иммунотерапии перед стандартным курсом лечения своим пациентам. Этот метод активирует оборонительные функции организма и усиливает его борьбу с раковыми клетками.

Бен Тротман был единственным, кто согласился. Результатом этого эксперимента стало то, что в мозге Бена после иммунотерапии опухоль полностью исчезла. Доктор Малхолланд утверждает, что иммунная система Тротмана самостоятельно уничтожила раковое образование.

После стандартного лечения, которое началось в январе прошлого года, Тротман сейчас продолжает ежемесячные курсы химиотерапии. Малхолланд считает, что результаты этого исследования могут помочь в поиске эффективных способов лечения глиобластомы и других агрессивных форм рака, которые трудно лечить.

Что известно о глиобластоме

Глиобластома – это наиболее распространенный и самый смертельный тип рака мозга у взрослых, который составляет примерно 15% всех случаев. Он известен своей скоростью роста и устойчивостью к лечению.

Симптомы глиобластомы могут включать головную боль, тошноту, нарушение речи, слабость в руках или ногах, изменения поведения или личности и проблемы с памятью.