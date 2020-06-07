Министерство здравоохранения Японии разработало план, как сократить время разработки вакцины против коронавируса и быстрее запустить ее в массовое производство.

Обычно для разработки вакцины нужно несколько лет (это при позитивном сценарии развития событий). Но Минздрав Японии надеется сократить время разработки и массового производства, сообщает NHK.

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В связи с пандемией, Минздрав Японии выделил около 455 миллионов долларов под видом субсидий для учреждений, которые занимаются разработками вакцин.

Еще примерно 1 миллиард и 300 миллионов долларов Япония выделила с целью содействия инвестициям частных компаний в производственные объекты.

План предусматривает ускорение всего процесса с помощью одновременного содействия как исследованию и разработке вакцины, так и ее производству,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в конце мая Япония объявила о начале новой волны коронавируса в стране.