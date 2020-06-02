Изобрели первый потенциальный препарат от коронавируса: добровольцы уже протестировали его
Препарат против коронавируса впервые протестируют на людях – добровольцы уже получили лекарства. Препарат разработали на основе антител в крови людей, которые побороли вирус. Предполагают, что именно этот препарат подойдет для лечения COVID-19.
Первые 32 пациента из разных больниц США получили препарат в различных дозах. Если лекарства докажут свою эффективность, препарат применяют в терапии больных уже этим летом, пишет MIT Technology Review.
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Что это за препарат?
Препарат LY-CoV555 разработали всего за три месяца. Исследователи взяли образцы крови у пациента из США, который переболел COVID-19 в феврале.
Ученые попытались превратить успешную иммунную реакцию в лекарственное средство, которое поможет нейтрализовать вирус. Хотя препарат, в отличие от вакцины, не обеспечит иммунитет на длительное время, антитела могут дать временную защиту на несколько недель или месяцев.
Потенциал препарата?
Если испытания окажутся успешными, это будут первые лекарства против COVID-19. Вероятно, они могут появиться уже до конца года.
Данный препарат – это результат совместных усилий фармацевтических компаний Eli Lilly и AbCellera.
Интересно, что и другие фармкомпании, в частности GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, тоже собираются вскоре начать испытания своих версий лекарств на основе антител.
Действительно ли антитела – ключ к преодоление коронавируса?
Нет, стоит понимать, что антитела не являются панацеей.
Ученые еще не разобрались до конца, как работает коронавирус, что усложняет поиск лекарств.
Коктейли с антителами могут как улучшить, так и ухудшить состояние больных пациентов.
Поэтому, даже если антитела будут работать как положено, их дозировка изначально будет ограниченной, а врачам придется принимать решение, кому давать препарат в первую очередь.