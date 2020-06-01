Препарат для лечения коронавирусной болезни будет готов через 5-6 месяцев. Такой оптимистичный прогноз сделали голландские ученые.

Профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд возглавляющий команду, которая работает над разработкой лекарства против коронавируса, заявил, что ученым удалось достичь нового важного этапа в создании препарата. Об этом пишет издание NLTimes.

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Первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарств. Следовательно, за последние недели ученые смогли достичь значительного прогресса в тестировании препарата на живых существах.

Лекарства будут готовы через пять-шесть месяцев,

– сказал автор исследования.

Биолог отметил, что разработкой препарата займется американская компания.

Антитела, которые нашли ученые, реагируют на SARS1 и SARS2.

Следовательно, их можно использовать как лекарство, если человек уже инфицирован, и как профилактическое средство для групп высокого риска.

Напомним, специфического лечения коронавирусной болезни пока нет. Больных лечат препаратами, которые доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами.