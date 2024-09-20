Ученые подтвердили это и определили, какие виды животных могли стать переносчиками вируса. Выводы опубликовали в научном журнале Cell.

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"Новые данные дополняют доказательства того, что вирус SARS-CoV2 передался от инфицированных животных к людям, а рынок "Хуанань" был центральным местом раннего распространения инфекции", – говорится в исследовании.

Детали исследования

Ученые отобрали сотни мазков со стен, пола, оборудования и канализации рынка. Далее проанализировали отобранный материал с помощью метода метагеномного секвенирования. Они буквально "считали" весь генетический материал, присутствующий в образце и анализирует его, чтобы понять его происхождение.

Среди животных на рынке были: кролики, собаки, енотовидные собаки, бамбуковая крыса, амурский еж, малайский еж, мунтжак китайский, гималайский сурок и гималайская цивета.

Наиболее благоприятными к COVID-19 являются кролики, собаки и енотовидные собаки. Как уточнили ученые, последние также способны передавать инфекцию.

Ученые предположили, что енотовидные собаки являются серьезным кандидатом на роль животных, которые первыми передали вирус человеку.

Когда впервые передался вирус

Полагают, что SARS-CoV2 появился примерно между серединой ноября и серединой декабря 2019 года.

Анализ показал, что присутствующий на рынке вирус появился одновременно с вирусом, который вызвал пандемию. Итак – это один и тот же вирус.