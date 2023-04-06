Новое исследование кофе
Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили новые аргументы против употребления кофе в чрезмерных количествах. В выборку исследования были включены более 17700 человек в возрасте 37 – 73 лет.
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Мы учли разные факторы и обнаружили, что употребление больших количеств кофе связано с уменьшением объема головного мозга. Шесть чашек в день и больше может увеличить ваш риск развития инсульта и деменции,
– сказала Китти Фэм, соавтор исследования.
Злоупотребление кофе вредит мозгу
Исследование показало, что риск деменции на 53% выше у людей, которые выпивают не менее 6 чашек кофе в день. Риск инсульта при таком уровне потребления кофе увеличивался на 17%.
Ведущий автор исследования профессор Элина Хиппенен сообщила, что эта новость может огорчить многих любителей этого напитка. Однако она уверена, что людям необходимо помнить о балансе между количеством выпитого кофе и его возможном влиянии на здоровье. Умеренность, как и во многих других случаях, является залогом здоровья.
Как и генетические данные и рандомизированные исследования, наша работа свидетельствует, что кофе может плохо влиять на мозг. Точные механизмы этого воздействия не известны. Одна простая вещь, которую мы можем сделать для защиты – предотвращать обезвоживание, выпивать определенное количество воды вместе с кофе,
– сказала Хиппенен.
Кофе может обезвоживать организм благодаря мочегонному эффекту. Ученые отметили, что две чашки кофе – это средний уровень потребления – нельзя назвать опасной дозой.