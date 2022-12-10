Новое исследование показало, что мужчины невысокого роста подвержены нарциссизму, чтобы казаться сильнее, производить лучшее впечатление на партнеров и выглядеть более грозными. У невысоких женщин это качество отсутствует.

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Когда люди не могут быть грозными физически, они могут компенсировать психологически. Низкорослые люди часто имеют психопатию. Это проявляется в особом требовании к уважению,

– рассказала ведущий автор работы Моника Козловская.

Новое исследование влияния роста на характер

К таким выводам пришли польские ученые в ходе исследования с участием 367 человек. Они исследовали так называемый "комплекс Наполеона". Это властное или агрессивное отношение, которое демонстрируют люди более низкого роста, компенсируя свой низкий рост.

Он назван в честь французского лидера Наполеона Бонапарта, который имел рост 157 сантиметров. Враги также изображали его разъяренным человеком, стремящимся к власти и войне, и его якобы меньший рост был связан с этими характеристиками.

Низкие люди – нарциссы

Участников спрашивали, насколько сильно они согласны с фразами типа "Я склонен манипулировать другими, чтобы добиться своего". Из ответов они получили оценку, указывающую на то, насколько сильно они демонстрировали психопатию, нарциссизм и макиавеллизм. Каждый участник также должен был указать свой рост, насколько они им довольны и как часто они испытывают негатив из-за него.

Люди невысокого роста, которые хотели быть выше, получили больше баллов по всем трем чертам "темной триады". Но нарциссизм был особенно выражен у мужчин.