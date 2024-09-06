В Черновицкой городской детской клинической больнице нейрохирурги спасли жизнь 7-летнему Саше. Они провели ребенку немедленную операцию – костно-пластическую трепанацию черепа с удалением внутримозговой гематомы и артерио-венозной мальформации.

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Что стало угрозой для жизни ребенка

Сосудистая патология привела к резкому ухудшению состояния ребенка на фоне абсолютного здоровья и фактически вызвала реальную угрозу его жизни, отметили медики.

Мальчик внезапно потерял сознание, ребенка на скорой доставили в реанимационное отделение Хотинской районной больницы.

До этого у ребенка была неудержимая рвота, мальчик жаловался на головную боль. Родители предполагали, что у сына отравление, но врачи имели другое объяснение болезненного состояния.

После дообследования медики диагностировали Саше острый правосторонний мозговой инсульт.

Решение оперировать

Хотинские врачи провели онлайн-консультацию со специалистами Черновицкой городской детской клинической больницы. И приняли решение немедленно транспортировать больного в Черновцы.

"Мы понимали риски транспортировки ребенка с острым мозговым инсультом, однако, сделать такую операцию на месте было невозможно", – сообщило руководство Черновицкой больницы по хирургии.

Мальчика привезли со стойким нарушением сознания, поэтому хирурги срочно начали готовить его к операции.

Параллельно была проведена дополнительная консультация с коллегами Института нейрохирургии в Киеве.

Сашу спасли

Операция прошла успешно. Уже на следующий день мальчика отключили от аппарата ИВЛ, а еще через день – к нему полностью вернулось сознание, он узнал маму.

На послеоперационном КТ-обследовании успех операции подтвердили – гематому удалось полностью удалить, гидроцефалия в желудочковой системе мозга уменьшилась. Врачи констатировали положительную динамику выздоровления ребенка.

Команда медиков, которая оперировала мальчика, счастлива тем, что удалось спасти ребенка в казалось бы безнадежной ситуации.