Индия уничтожит 100 миллионов доз вакцин против коронавируса: какая причина

Индийский производитель вакцин Serum Institute of India (SII) утилизировал 100 миллионов доз своей вакцины против COVID-19 по истечении срока годности.

Компания прекратила производство препарат Covishield (AstraZeneca) еще в декабре прошлого года из-за низкого спроса. Срок годности препарата составляет 9 месяцев, поэтому партия вакцин уже испорчена.

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Больше всего прививок вакциной провели в Индии

На Covishield приходится более 90% доз препаратов от коронавируса, введенных в Индии. Индия ввела более двух миллиардов доз вакцин против COVID-19 с начала пандемии.

По данным федерального министерства здравоохранения, более 70% населения Индии получили, по крайней мере, две дозы.

В январе 2022 года Индия начала ревакцинировать медицинских работников, а также людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

Впоследствии ревакцинацию разрешили всем жителям, но в настоящее время Индия ввела всего 298 миллионов бустерных доз.

Директор SII Адар Пунавалла также считает, что в будущем люди будут получать вакцину против коронавируса вместе с ежегодными прививками против гриппа. В то же время признал, что в Индии нет культуры относительно регулярной вакцинации.

В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом

По данным Минздрава, количество больных коронавирусом в стране уменьшилось. Такая ситуация наблюдается уже вторую неделю подряд.

За последнюю неделю количество инфицированных уменьшилось почти на 37%. На прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19, а на прошлой – 6 100 человек.

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