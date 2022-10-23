Індія знищить 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу: яка причина

Індійський виробник вакцин Serum Institute of India (SII) утилізував 100 мільйонів доз своєї вакцини проти COVID-19 після закінчення терміну придатності.

Компанія припинила виробництво препарат Covishield (AstraZeneca) ще у грудні минулого року через низький попит. Термін придатності цього препарату становить 9 місяців, тож партія вакцин уже зіпсована.

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Найбільше щеплень вакциною провели в Індії

На Covishield припадає понад 90% доз препаратів від коронавірусу, введених в Індії. Індія ввела понад два мільярди доз вакцин проти COVID-19 з початку пандемії.

За даними федерального міністерства охорони здоров'я, понад 70% населення Індії отримали принаймні дві дози.

У січні 2022 року Індія почала ревакцинувати медичних працівників, а також людей старше 60 років із супутніми захворюваннями.

Згодом ревакцинацію дозволили усім жителям, але наразі Індія ввела лише 298 мільйонів бустерних доз.

Директор SII Адар Пунавалла також вважає, що у майбутньому люди отримуватимуть вакцину проти коронавірусу разом із щорічними щепленнями проти грипу. Водночас визнав, що в Індії немає культури щодо регулярної вакцинації.

В Україні зменшилася кількість хворих на коронавірус

За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в країні зменшилась. Така ситуація спостерігається вже другий тиждень поспіль.

За останній тиждень кількість інфікованих зменшилася майже на 37%. Минулого тижня у лікарні доправили 4 700 осіб з COVID-19, а позаминулого – 6 100 людей.

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